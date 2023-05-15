Тюменцы смогут бесплатно проверить свое здоровье в ТРЦ «Кристалл»

В ходе программы тюменцы смогут пройти диагностику инфаркта миокарда, провести УЗИ сонных аретерий, проверить уровень АД, глюкозы и холестерина в крови, протестироваться на наличие ВИЧ и проконсультироваться у врача-кардиолога.