Тюменцы смогут бесплатно проверить свое здоровье в ТРЦ «Кристалл»

Posted Сегодня, 01:08
Published Сегодня, 01:08
Modified Сегодня, 01:08
Updated Сегодня, 01:08
В ходе программы тюменцы смогут пройти диагностику инфаркта миокарда, провести УЗИ сонных аретерий, проверить уровень АД, глюкозы и холестерина в крови, протестироваться на наличие ВИЧ и проконсультироваться у врача-кардиолога.
Данная акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией.
Ранее «Наш город» писал, что в прошлом месяце в честь Всемирного дня здоровья в ТРЦ «Кристалл» также проводили бесплатное медобследование.