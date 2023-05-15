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Тюменцы смогут бесплатно проверить свое здоровье в ТРЦ «Кристалл»

15 мая 2023, 01:08
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

«Палатку здоровья» в ТРЦ «Кристалл» развёрнут 17 мая для тюменцев

Профилактическая медицинская акция пройдёт в ТРЦ «Кристалл» (Дмитрия Менделеева, 1А) 17 мая с 10.00 до 14.00, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ходе программы тюменцы смогут пройти диагностику инфаркта миокарда, провести УЗИ сонных аретерий, проверить уровень АД, глюкозы и холестерина в крови, протестироваться на наличие ВИЧ и проконсультироваться у врача-кардиолога.

Данная акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией.

Ранее «Наш город» писал, что в прошлом месяце в честь Всемирного дня здоровья в ТРЦ «Кристалл» также проводили бесплатное медобследование.

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#Елена Чебоксарова#Здоровье#ТРЦ Кристалл#Акция#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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