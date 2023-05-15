Тюменцы из нескольких сел и деревень получат компенсацию за сгоревшее имущество

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
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Updated Сегодня, 10:45
Выплаты будут произведены погорельцам из сел Салаирка и Успенка, деревни Речкина и поселка Богандинский.
«Кроме того, выплатим погорельцам 250 тысяч рублей за баню и 50 тысяч рублей – за надворные постройки», - отметил губернатор Тюменской области.
На данный момент более 20 семей получили компенсацию в размере 50 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в регионе до конца рабочей недели объявлено штормовое предупреждение из-за риска возникновения лесных пожаров.