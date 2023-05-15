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Тюменцы из нескольких сел и деревень получат компенсацию за сгоревшее имущество

15 мая 2023, 10:45
Фото: 1MI

Тюменцы получат компенсацию за сгоревшие дома, бани и надворные постройки

Тюменцы, потерявшие своё недвижимое имуществ в пожарах получат компенсации. По данным тг-канала Александра Моора, деньги будут выплачены исходя из стоимости квадратного метра в 72 тысячи рублей.

Выплаты будут произведены погорельцам из сел Салаирка и Успенка, деревни Речкина и поселка Богандинский.

«Кроме того, выплатим погорельцам 250 тысяч рублей за баню и 50 тысяч рублей – за надворные постройки», - отметил губернатор Тюменской области.

На данный момент более 20 семей получили компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в регионе до конца рабочей недели объявлено штормовое предупреждение из-за риска возникновения лесных пожаров.

До конца недели в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение
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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Погода в Тюмени#Работа#Деньги#Погода#Александр Мязин
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