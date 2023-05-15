Тюменцы из нескольких сел и деревень получат компенсацию за сгоревшее имущество

Тюменцы получат компенсацию за сгоревшие дома, бани и надворные постройки

Тюменцы, потерявшие своё недвижимое имуществ в пожарах получат компенсации. По данным тг-канала Александра Моора, деньги будут выплачены исходя из стоимости квадратного метра в 72 тысячи рублей.