Тюменский эксперт рассказал, когда выгоднее брать авиабилеты

В тёплое время года спрос на перелёты растёт, соответственно, повышается и цена. Но если покупать билеты за несколько месяцев, то возможность сэкономить есть. Например, в мае можно забронировать билеты на последний месяц лета. В будни также их стоимость ниже, чем в выходные и праздники.