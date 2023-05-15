Тюменский эксперт рассказал, когда выгоднее брать авиабилеты

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В тёплое время года спрос на перелёты растёт, соответственно, повышается и цена. Но если покупать билеты за несколько месяцев, то возможность сэкономить есть. Например, в мае можно забронировать билеты на последний месяц лета. В будни также их стоимость ниже, чем в выходные и праздники.
Однако в целом Венскель считает, что стоимость авиабилетов не уменьшится в этом году.
Ранее «Наш город» писал, что цены на авиаперелеты увеличились на 20%, в сравнении с 2022 годом.