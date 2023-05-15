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Тюменский эксперт рассказал, когда выгоднее брать авиабилеты

15 мая 2023, 13:23
Фото: 1MI

Тюменцам не стоит ждать, что авиабилеты подешевеют

Тюменцам не стоит надеяться, что авиабилеты летом станут дешевле. Об этом рассказал эксперт в сфере туризма Артём Венскель изданию «РБК Тюмень».

В тёплое время года спрос на перелёты растёт, соответственно, повышается и цена. Но если покупать билеты за несколько месяцев, то возможность сэкономить есть. Например, в мае можно забронировать билеты на последний месяц лета. В будни также их стоимость ниже, чем в выходные и праздники.

Однако в целом Венскель считает, что стоимость авиабилетов не уменьшится в этом году.

Ранее «Наш город» писал, что цены на авиаперелеты увеличились на 20%, в сравнении с 2022 годом.

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#Елена Чебоксарова#Авиабилеты#Самолет#Перелет#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Стоимость
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