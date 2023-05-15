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Тюменские ученые открыл новый вид клещей, которые могут переносить чуму

15 мая 2023, 15:58
Фото: 1MI

Врач Рябов призвал не бояться чумных клещей открытых тюменскими учеными

Врач-инфекционист Рябов пояснил ситуацию с обнаружением новых видов клещей. Он призвал не бояться чумы и лихорадки.

Сегодня стало известно, что тюменские учёные нашли 3 новых виде клещей. В беседе на «Радио 1» он отметил, что им для переноса чуму нужно крови больного животного. Пока не ясно являются ли заразными все эти возбудители.

Он напомнил, что уже известные виды представляют опасность для человека. Они могут переносить клещевой энцефалит.

Ранее «Наш город» отмечал, что исследование тюменских учёных было опубликовано в журнале Persian Journal of Acarology.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Наука#Наука и образование#Работа
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