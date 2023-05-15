Тюменка выиграла миллион рублей в моментальной лотерее

Организаторы лотереи рассказали, что женщина попросту насмотрелась на покупателей, которые с особым ажиотажем скупали билеты для моментальной лотереи. Стелла Павлова в первом купленном билете увидела сумму в 200 рублей, второй оказался пустым, а третий уже ее ошарашил.