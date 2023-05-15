Тюменка выиграла миллион рублей в моментальной лотерее

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Организаторы лотереи рассказали, что женщина попросту насмотрелась на покупателей, которые с особым ажиотажем скупали билеты для моментальной лотереи. Стелла Павлова в первом купленном билете увидела сумму в 200 рублей, второй оказался пустым, а третий уже ее ошарашил.
«У меня появилась отличная возможность сделать добрые дела. Я помогла материально своей племяннице и друзьям. Часть выигрыша потратила на свое здоровье. Остальные деньги трачу по мере необходимости. Радую себя приятными мелочами», — передают слова победительницы организаторы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что 33% покупателей лотерейных билетов играют, чтобы быстро улучшить свое материальное положение, 25% — играют по настроению, испытывая удачу. Около 19% участников лотерей получают или приобретают билеты в подарок. Еще 11% играют ради азарта и по традиции. 12% участников приобретают билет ради забавы.