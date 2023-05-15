nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Изображение материала

Тюменка выиграла миллион рублей в моментальной лотерее

15 мая 2023, 06:54
Фото: 1MI

Тюменка за несколько минут выиграла миллион рублей в лотерею

Стелла Павлова работает в магазине, где продаются лотерейные билеты. В «Столото» уверяют, что она сама решила купить 3 билета и последний из них оказался выигрышным.
Сюжет
Тюмень

Организаторы лотереи рассказали, что женщина попросту насмотрелась на покупателей, которые с особым ажиотажем скупали билеты для моментальной лотереи. Стелла Павлова в первом купленном билете увидела сумму в 200 рублей, второй оказался пустым, а третий уже ее ошарашил.

«У меня появилась отличная возможность сделать добрые дела. Я помогла материально своей племяннице и друзьям. Часть выигрыша потратила на свое здоровье. Остальные деньги трачу по мере необходимости. Радую себя приятными мелочами», — передают слова победительницы организаторы.
Фото: «Столото»

Ранее «Наш город» сообщал о том, что 33% покупателей лотерейных билетов играют, чтобы быстро улучшить свое материальное положение, 25% — играют по настроению, испытывая удачу. Около 19% участников лотерей получают или приобретают билеты в подарок. Еще 11% играют ради азарта и по традиции. 12% участников приобретают билет ради забавы.

#Алиса Вернер#Лотерея#Лотерейный клуб#Деньги#Выигрыш#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
ТОП-5 жутких происшествий в тюменских семьях
Сегодня, 09:04
Над городской набережной заметили вертолет со спецтехникой
Сегодня, 03:43
Воздух в Тюмени станет ещё опаснее: некоторым лучше не выходить из дома
Сегодня, 02:45
Молитвы о дожде пока не помогли: прогноз погоды на понедельник
Сегодня, 02:00
Тобольская бабушка отсудила право на удочерение внучки
Сегодня, 06:15
«Класс опасности — высокий»: в лесах сейчас действуют 8 пожаров
Сегодня, 03:20