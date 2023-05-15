ТОП-5 жутких происшествий в тюменских семьях

Мужчина был пьян, когда кочергой наносил удары по голове малышки, после чего взял ее за руки и за ноги и бросил об пол. Он предположил, что ребенок мертв и закинул тело на крышу пристроя. Полицейские, прибывшие по вызову избитой женщины, сняли еще дышавшую, но сильно замерзшую девочку в кромки и завернули в одеяло. Но из-за полученных травм ребенок скончался в отделении реанимации.