ТОП-5 жутких происшествий в тюменских семьях

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В марте Ишим шокировало заявление следователей — «жена убила собственного мужа, нанесла ему множество ножевых ранений». В сообщники к женщине уже записали и ее сына. Семью, оставшуюся без отца и мужа, сторонились на улице, а порою в адрес женщины и ее детей даже поступали угрозы.
Однако позже вскрылось, что следователям не стоило торопиться с обвинениями. Мужчина умер естественной смертью, но из-за того, что в морге трупы перепутали, изрезанное ножом тело подписали данными скончавшегося супруга.
Но ошибка всплыла только в день похорон, когда на жительницу Ишима уже было заведено уголовное дело. Позже его расследование прекратили, но извинений женщина не получила, а косые взгляды до сих пор падают на членов этой семьи.
Трагедия произошла 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в одной из квартир в доме на улице Барнаульской. В честь вышеописанного события, супругами было организовано застолье.
И как это часто бывает при обсуждении политических вопросов, между домочадцами разгорелся жаркий спор. Однако он перешел за все разумные рамки - разъяренный муж схватил супругу за шею и начал душить. Он не остановился пока ее бездыханное тело не упало на пол.
В начале мая в частном доме на 5-м Степном переулке жил 29-летний мужчина, обладающий нездоровым чувством ревности. Следователи, которым предоставили данные о двух телах, найденных в том районе, выяснили, что ревнивец счел одного мужчину посягателем на сердце его пассии.
Кровь вскипела в жилах тюменца и он зарубил топором своего 48-летнего соседа и 47-летнего знакомого. По версии следствия, соседа он приревновал к своей сожительнице, а знакомого убил из-за того, что тот стал очевидцем преступления. Все трое тогда были пьяны.
Руслан Гасанов поразил участников процесса по своему делу особой жестокостью и напористостью. Он пришел в квартиру к бывшей жене и убил ее сожителя и маму женщины. Также на Гасанова уже осудили за угрозы убийством.
В зале суда многие ожидали раскаяние мужчины, который будет извиняться перед бывшей супругой, однако ситуация развернулась совершенно противоположным образом.
«Ты мр**ь, это ты должна быть за решеткой. Ты ответишь за свои поступки. », — кричал мужчина в зале суда.
Гасанов был уверен в том, что его поступок закономерен, он многократно упоминал, что супруга вынудила его пойти на преступление.
«Вы бы на моем месте… Любой бы человек в такой ситуации поступил еще хуже, чем я. Довести можно любого человека до такого! Это противозаконно! Я не знаю свое состояние, если меня так осудят! Я даже не представляю, что сделаю, если мне дадут 10-15 лет», — сказал Гасанов.
Дело Вячеслава Фисенко потрясло Тюмень. Мужчина жил с двумя девушками — бывшей и нынешней. С последней у них был общий ребенок. Ссоры в этом доме на почве любовного треугольника происходили часто. Одна из них закончилась убийством 3-месячной девочки, жестоким избиением ее матери и угрозами в адрес второй сожительницы.
Мужчина был пьян, когда кочергой наносил удары по голове малышки, после чего взял ее за руки и за ноги и бросил об пол. Он предположил, что ребенок мертв и закинул тело на крышу пристроя. Полицейские, прибывшие по вызову избитой женщины, сняли еще дышавшую, но сильно замерзшую девочку в кромки и завернули в одеяло. Но из-за полученных травм ребенок скончался в отделении реанимации.
В суде Фисенко не раскаялся в содеянном, хотя вину признал. Он вел себя грубо, угрожал журналистам и хамил прокурору. Но несмотря на это, вторая сожительница решилась выйти замуж за этого мужчину.