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Стали известны результаты голосования в Турции, за которым так следили россияне

15 мая 2023, 07:42
Фото: Новые известия

Второй тур выборов ожидается в Турции

На днях завершилось голосование на президентских выборах в Турции.

Россияне следили за ним так, как не следят за выборами в нашей стране, сообщает издание «Новые известия».

Действующий лидер Роджер Тайип Эрдоган заявил о том, что, по предварительным данным, он выигрывает голосование: после обработки 100 бюллетеней у него насчитали 49,35% голосов.

Однако Эрдогану рано праздновать победу: никто из кандидатов в турецкие лидеры не набрал 50% голосов, поэтому будет второй тур.

Ранее «Наш город» сообщал, что тушить пожары в Тюменской области прибыл вертолёт, который до этого работал в Турции.

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#Елена Чебоксарова#Голосование#Выборы#Общество#Новости тюмени#Турция
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