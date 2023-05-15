Стали известны результаты голосования в Турции, за которым так следили россияне

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 08:00
Россияне следили за ним так, как не следят за выборами в нашей стране, сообщает издание «Новые известия».
Действующий лидер Роджер Тайип Эрдоган заявил о том, что, по предварительным данным, он выигрывает голосование: после обработки 100 бюллетеней у него насчитали 49,35% голосов.
Однако Эрдогану рано праздновать победу: никто из кандидатов в турецкие лидеры не набрал 50% голосов, поэтому будет второй тур.
Ранее «Наш город» сообщал, что тушить пожары в Тюменской области прибыл вертолёт, который до этого работал в Турции.