Сроки эксплуатации скафандров "Орлан-МКС" под угрозой

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Однако, с учетом того, что использование автономного питания скафандра считается эквивалентом одного выхода в открытый космос за пределами корабля, Дмитрий Петелин совершил свой 21-й выход в модели №4 12 мая, пишут Известия.
Эксперты отмечают, что основное значение не столько в гарантийных сроках, сколько в реальном состоянии скафандров. Если космонавты регулярно проводят проверки и заменяют элементы, исчерпавшие свой ресурс, то скафандры можно продолжать использовать.