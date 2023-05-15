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Сроки эксплуатации скафандров "Орлан-МКС" под угрозой

15 мая 2023, 11:54
Срок эксплуатации скафандров "Орлан-МКС" № 4 и № 5 приближается к концу. Скафандры предназначены для 20 выходов в открытый космос или пяти лет работы.

Однако, с учетом того, что использование автономного питания скафандра считается эквивалентом одного выхода в открытый космос за пределами корабля, Дмитрий Петелин совершил свой 21-й выход в модели №4 12 мая, пишут Известия.

Эксперты отмечают, что основное значение не столько в гарантийных сроках, сколько в реальном состоянии скафандров. Если космонавты регулярно проводят проверки и заменяют элементы, исчерпавшие свой ресурс, то скафандры можно продолжать использовать.

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