Сотрудники ДПС устроили погоню за автомобилем «Газель» минувшей ночью

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В пресс-службе региональной ГИБДД сообщили, что на 25 км трассы Тюмень — Нижняя Тавда водитель не отреагировал на требование автоинспекторов остановиться для проверки документов. Автомобиль отправился дальше в сторону Тюмени, периодически цепляя обочину.
Владельца «Газели» остановили на окружной дороге в районе Казарово.
За рулём находился мужчина 1982 года рождения. Его отправили в наркологический диспансер, и, судя по ряду тестов, он был под кайфом.
Сегодня состоится суд над автомобилистом за неповиновение сотрудникам ДПС и выезд на встречную полосу.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени задержали водителя, который перевозил мефедрон.