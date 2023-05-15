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Сотрудники ДПС устроили погоню за автомобилем «Газель» минувшей ночью

15 мая 2023, 08:59
Фото: 1MI

Двадцать экипажей ДПС преследовали водителя «Газели» под Тюменью

Двадцать патрульных экипажей ДПС гнались сегодня за автомобилем «Газель». Сообщение об этом появилось минувшей ночью в паблике «ЧС Тюмень».

В пресс-службе региональной ГИБДД сообщили, что на 25 км трассы Тюмень — Нижняя Тавда водитель не отреагировал на требование автоинспекторов остановиться для проверки документов. Автомобиль отправился дальше в сторону Тюмени, периодически цепляя обочину.

Владельца «Газели» остановили на окружной дороге в районе Казарово.

За рулём находился мужчина 1982 года рождения. Его отправили в наркологический диспансер, и, судя по ряду тестов, он был под кайфом.

Сегодня состоится суд над автомобилистом за неповиновение сотрудникам ДПС и выезд на встречную полосу.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени задержали водителя, который перевозил мефедрон.

 

Видео: 1MI
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#Елена Чебоксарова#Автомобилисты#ДПС#Наркотики#Нарушение ПДД#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Тюменцы#Видео
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