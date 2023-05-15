Сильный ветер до 15 м/с: в Тюменской области ждут стихийные бедствия

В Ишиме 16 мая до 17:00 ожидается 13 метров в секунду, в Тобольске до 10 м/с. Имеется вероятность стихийных бедствий (в частности пожаров). Сегодня метеорологи объявили штормовое предупреждение. С 16 по 17 мая в большинстве районов сохранится и ожидается опасное явление – 5 класс пожарной опасности.