Сильный ветер до 15 м/с: в Тюменской области ждут стихийные бедствия

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
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В Ишиме 16 мая до 17:00 ожидается 13 метров в секунду, в Тобольске до 10 м/с. Имеется вероятность стихийных бедствий (в частности пожаров). Сегодня метеорологи объявили штормовое предупреждение. С 16 по 17 мая в большинстве районов сохранится и ожидается опасное явление – 5 класс пожарной опасности.
Осадков не ожидается, температура воздуха составит + 18 градусов. На данный момент большой лесной пожар бушует в 10 километрах от Голышманово.
Ранее «Наш город» отмечал, что около Тюмени в СНТ «Царёво» горели около 100 га. Пожар удалось потушить.