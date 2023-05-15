nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Изображение материала

Сильный ветер до 15 м/с: в Тюменской области ждут стихийные бедствия

15 мая 2023, 14:40
Фото: 1MI

Из-за сильного ветра в Тюменской области прогнозируют стихийные бедствия

На юге Тюменской области ожидаются сильные порывы ветра. По данным Гисметео, его скорость может достигать 15 м/с.

В Ишиме 16 мая до 17:00 ожидается 13 метров в секунду, в Тобольске до 10 м/с. Имеется вероятность стихийных бедствий (в частности пожаров). Сегодня метеорологи объявили штормовое предупреждение. С 16 по 17 мая в большинстве районов сохранится и ожидается опасное явление – 5 класс пожарной опасности.

Осадков не ожидается, температура воздуха составит + 18 градусов. На данный момент большой лесной пожар бушует в 10 километрах от Голышманово.

Ранее «Наш город» отмечал, что около Тюмени в СНТ «Царёво» горели около 100 га. Пожар удалось потушить.

Подробности пожара около Тюмени: загорелись поля у СНТ «Царево»
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар#Погода
Подпишитесь
ТОП-5 жутких происшествий в тюменских семьях
Сегодня, 09:04
Над городской набережной заметили вертолет со спецтехникой
Сегодня, 03:43
Воздух в Тюмени станет ещё опаснее: некоторым лучше не выходить из дома
Сегодня, 02:45
Молитвы о дожде пока не помогли: прогноз погоды на понедельник
Сегодня, 02:00
Тобольская бабушка отсудила право на удочерение внучки
Сегодня, 06:15
«Класс опасности — высокий»: в лесах сейчас действуют 8 пожаров
Сегодня, 03:20