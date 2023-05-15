Сегодня сбили двух тюменских школьниц

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Десятилетняя девочка попала под колеса автомобиля «Лада» по пути в магазин: 28-летний водитель не пропустил её на переходе. По предварительной информации, ребёнок получил травму ноги.
О состоянии четырнадцатилетней тюменки ничего не сообщается. Она попала под колеса автомобиля «Тойота», передвигаясь на роликовых коньках. За рулём находилась женщина. Она рассказала, что не заметила юную девушку, пропустив перед ней группу пешеходов.
Ранее «Наш город» писал, что 40-летний водитель тоже не заметил двенадцатилетнюю девочку на переходе.