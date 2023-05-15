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Сегодня сбили двух тюменских школьниц

15 мая 2023, 15:57
Фото: ГИБДД Тюменской области

Две школьницы попали под колеса автомобилей в Тюменской области

Одной из пострадавших стала 14-летняя девочка по улице Геологоразведчиков в Тюмени. Другую 10-летнюю школьницу сбили в селе Казанском по улице Ленина. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.
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ДТП

Десятилетняя девочка попала под колеса автомобиля «Лада» по пути в магазин: 28-летний водитель не пропустил её на переходе. По предварительной информации, ребёнок получил травму ноги.

О состоянии четырнадцатилетней тюменки ничего не сообщается.  Она попала под колеса автомобиля «Тойота», передвигаясь на роликовых коньках. За рулём находилась женщина. Она рассказала, что не заметила юную девушку, пропустив перед ней группу пешеходов.

Ранее «Наш город» писал, что 40-летний водитель тоже не заметил двенадцатилетнюю девочку на переходе.

 

Видео: ГИБДД Тюменской области
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#Елена Чебоксарова#ДТП#Дети#Автомобилисты#Дороги#Происшествия#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Видео
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