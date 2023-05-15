Сегодня сбили двух тюменских школьниц

О состоянии четырнадцатилетней тюменки ничего не сообщается. Она попала под колеса автомобиля «Тойота», передвигаясь на роликовых коньках. За рулём находилась женщина. Она рассказала, что не заметила юную девушку, пропустив перед ней группу пешеходов.