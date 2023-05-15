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Резко снизились цены на авиабилеты из Тюмени в Санкт-Петербург и Москву. Фото

15 мая 2023, 11:29
Фото: 1MI

Цена авиабилетов из Тюмени в Москву существенно снизилась, но до 1 июня. Фото

По данным Яндекс.Касса, резко снизилась стоимость авиаперелетов из Тюмени в Москву и Санкт-Петербург. Новые цены действуют до конца мая.

Авиабилеты на прямой рейс Тюмень – Москва продаются по 2 800 рублей (АК «Победа»). Новые условия действуют до 1 июня, тогда стоимость перелёта составит минимум 4 500 рублей. Ближайшие конкуренты предлагают билеты уже по 5 - 9 тысяч.

Похожая ситуация сложилась и с рейсами Тюмень – Санкт Петербург. До 30 мая билеты стоят от 2 до 4 тысячи рублей (Авиакомпании «Победа» и Smartavia). Уже к 1 июня они подорожают до 6 – 7 тысяч.

Ранее «Наш город» сообщал, что авиакомпания «Россия» отменила два еженедельных полета из Санкт-Петербурга в Тобольск. Это произошло из-за сокращения субсидий.

Авиакомпания «Россия» отменяет рейсы из Санкт-Петербурга в Тобольск
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Аэропорт Рощино
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