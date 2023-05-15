Резко снизились цены на авиабилеты из Тюмени в Санкт-Петербург и Москву. Фото

Похожая ситуация сложилась и с рейсами Тюмень – Санкт Петербург. До 30 мая билеты стоят от 2 до 4 тысячи рублей (Авиакомпании «Победа» и Smartavia). Уже к 1 июня они подорожают до 6 – 7 тысяч.