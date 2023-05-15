Пожары в двух районах области удалось потушить

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Главы обоих районов отчитались о наступлении благополучной обстановки в зонах, где ранее бушевал огонь.
«На сегодняшнее утро природных пожаров не зарегистрировано. Все усилия сосредоточены на патрулировании и профилактической работе, чтобы не допустить новых возгораний. Силы и средства для этого есть», — заявил глава Ишимского района Сергей Ломовцев.
Аналогичное заявление сделал и глава Аромашевского района Антон Власов, он подчеркнул, чт огонь остановлен по всем фронтам и сейчас на дальних подступах к территории ведется патрулирование и профилактическая работа.
В правительстве Тюменской области заверяют, что ситуация с пожарами сейчас находится под контролем и непосредственной угрозы населенным пунктам нет.
«Наш город» уже сообщал о том, что в ближайшие дни в городе будет тепло и сухо, что повышает риск возникновения пожаров, а потому сейчас во всех районах области ведется патрулирование для пресечения огня на самом раннем этапе.