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Пожары в двух районах области удалось потушить

15 мая 2023, 06:24
Фото: 1MI

Удалось потушить пожары в Ишимском и Аромашевском районах Тюменской области

Не смотря н ато, что непосредственная огневая опасность ликвидирована, в зонах былого ЧС продолжает вестись патрулирование для предупреждения возгорания.

Главы обоих районов отчитались о наступлении благополучной обстановки в зонах, где ранее бушевал огонь.

«На сегодняшнее утро природных пожаров не зарегистрировано. Все усилия сосредоточены на патрулировании и профилактической работе, чтобы не допустить новых возгораний. Силы и средства для этого есть», — заявил глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

Аналогичное заявление сделал и глава Аромашевского района Антон Власов, он подчеркнул, чт огонь остановлен по всем фронтам и сейчас на дальних подступах к территории ведется патрулирование и профилактическая работа.

В правительстве Тюменской области заверяют, что ситуация с пожарами сейчас находится под контролем и непосредственной угрозы населенным пунктам нет.

«Наш город» уже сообщал о том, что в ближайшие дни в городе будет тепло и сухо, что повышает риск возникновения пожаров, а потому сейчас во всех районах области ведется патрулирование для пресечения огня на самом раннем этапе.

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