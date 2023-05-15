На Ямале молодоженам начали вручать сертификаты на комплексную проверку здоровья

Как сообщает правительство ЯНАО, сертификат позволяет получить консультацию специалистов, пройти ряд диагностических процедур, включая УЗИ и анализы на гормоны. Воспользоваться им можно в течение полугода с момента получения. Обследование можно пройти в поликлинике по месту жительства.