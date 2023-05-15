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На Ямале молодоженам начали вручать сертификаты на комплексную проверку здоровья

15 мая 2023, 11:28
Фото: Правительство ЯНАО
Органы ЗАГС ЯНАО с сегодняшнего дня начинают выдачу сертификатов для молодоженов. Новая мера является частью программы по укреплению репродуктивного здоровья ямальцев. Ранее планировалось запустить реализацию проекта 1 июля.

Условие для получения сертификата — одному из супругов должно быть от 18 до 35 лет. Выдавать документ будут при регистрации брака.

Мы определили для себя новый приоритет работы на ближайшие годы — сделать на Ямале лучшую территорию детства. Одно из мероприятий, с которого мы хотим начать — это забота о здоровье молодых семей. Поэтому мы запускаем выдачу нового сертификата молодоженов. Он будет выдаваться при регистрации брака для бесплатного широкого обследования будущих родителей. Исследования, которые еще вчера стоили немалых денег, сегодня будут бесплатны, — отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Как сообщает правительство ЯНАО, сертификат позволяет получить консультацию специалистов, пройти ряд диагностических процедур, включая УЗИ и анализы на гормоны. Воспользоваться им можно в течение полугода с момента получения. Обследование можно пройти в поликлинике по месту жительства.

Если потребуется, супругов направят на дообследование в более крупную больницу округа, где есть все необходимое оборудование. В таком случае затраты на проезд будут компенсированы.

Сертификаты для молодоженов входят в большую комплексную программу по укреплению репродуктивного здоровья жителей Ямала. Медики совместно с сотрудниками НИИ интервенционной урологии Минздрава России проведут масштабное обследование среди мужчин разных возрастов и профессий. Это позволит выявить тех, кому требуется дополнительная диагностика.

#Анастасия Стрежнева#Дмитрий Артюхов#Молодожены#Сертификат#Здоровье#Диагностика#Тюменская область
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