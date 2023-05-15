"Кто остался без воды?": в городе начался сезон опрессовок

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Как сообщается на сайте «УСТЭК», помимо района КПД, с 15 по 28 мая опрессовки проводятся также в районе Лесобазы и Заречной части города. Это мероприятие проводится ежегодно, о проведении работ жители районов были предупреждены.
Без горячей воды останутся тюменцы, проживающие на улицах:
В магазинах, торгующих бытовой техникой, отмечают, что рост продаж обогревателей воды и бойлеров уже заметен. Не желая мучатся с тазами и ведрами, тюменцы стали более технологично готовиться к ежегодному мероприятию.