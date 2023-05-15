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Published Сегодня, 05:33

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"Кто остался без воды?": в городе начался сезон опрессовок

15 мая 2023, 05:33
Фото: 1MI
Первый этап опрессовок 2023 стартовал в Тюмени 15 мая

Первый этап опрессовок стартовал в Тюмени сегодня

Сегодня, 15 мая, из-за опрессовок без горячего водоснабжения остались жители КПД, они в этом году открывают сезон.
Сюжет
Тюмень

Как сообщается на сайте «УСТЭК», помимо района КПД, с 15 по 28 мая опрессовки проводятся также в районе Лесобазы и Заречной части города. Это мероприятие проводится ежегодно, о проведении работ жители районов были предупреждены. 

Без горячей воды останутся тюменцы, проживающие на улицах:

  • Промышленной
  • Жигулевской
  • Мельникайте
  • Елизарова
  • Газовиков
  • Юрия Эрвье
  • Пожарных спасателей
  • Героев Космоса
  • Домостроителей
  • Западносибирской
  • Вересковой
  • Мебельщиков
  • Лесопарковой
  • Стратовой
  • Камчатской
  • Судостроителей
  • К. Заслонова
  • Одесской
  • Кедровой
  • Харьковской
  • 50 лет Октября
  • Котовского
  • Энергетиков
  • Республики
  • Василия Подшибякина
  • Старый Тобольский тракт
  • 2-я Луговой, Шербакова
  • Муравленко
  • Максима Горького
  • Заречном и Солнечном проездах
  • Коммунаров
  • Софьи Ковалевской
Опрессовки в ТюмениОпрессовки в Тюмени
Опрессовки в Тюмени
Фото: 1MI

В магазинах, торгующих бытовой техникой, отмечают, что рост продаж обогревателей воды и бойлеров уже заметен. Не желая мучатся с тазами и ведрами, тюменцы стали более технологично готовиться к ежегодному мероприятию. 

Ранее «Наш город» публиковал полный календарь опрессовок по районам и улицам Тюмени.

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