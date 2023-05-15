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Компенсации погорельцам Тюмени, сильный ветер, ТОП-5 жутких происшествий

15 мая 2023, 19:12
Фото: 1MI

Сильный ветер, ТОП-5 жутких происшествий, компенсации погорельцам Тюмени

Тюменцы, потерявшие своё недвижимое имуществ в пожарах получат компенсации исходя из стоимости квадратного метра в 72 тысячи рублей.

Потерявшим жилье при пожарах в Тюменской области выплатят более 70 тыс. рублей за 1 кв. м.

Выплаты будут произведены погорельцам из сел Салаирка и Успенка, деревни Речкина и поселка Богандинский. Люди получат компенсации при возмещении расходов на бани (250 тысяч) и надворные постройки (50 тысяч). Сейчас семьи получили только 50 тысяч в качестве материальной помощи.

В Тюменской области с 16 по 19 мая объявлена наивысшая пожарная опасность.

На юге Тюменской области ожидаются сильные порывы ветра. По данным Гисметео, его скорость может достигать 15 м/с.

Сильные порывы ветра ожидают жителей Тюмени 16 мая (до 10 м/с). В Ишиме до 17:00 ожидается 13 метров в секунду, в Тобольске до 10 м/с. Имеется вероятность стихийных бедствий (в частности пожаров). Сегодня метеорологи объявили штормовое предупреждение.

Синоптики не ожидают дождей. В настоящий момент большой лесной пожар бушует в 10 километрах от Голышманово.

ТОП-5 жутких происшествий в тюменских семьях.

«Наш город» решил вспомнить о 5 самых нашумевших происшествиях в регионе за последнее время.

1-е место — напал на мать и убил 3-месячную дочь.

Дело Вячеслава Фисенко потрясло Тюмень. Мужчина жил с двумя девушками — бывшей и нынешней. С последней у них был общий ребенок. Здесь постоянно происходили ссоры, в результате одной из них скончалась 3-месячная девочка.

2-е место — убил мать и сожителя бывшей жены.

Руслан Гасанов поразил участников процесса по своему делу особой жестокостью и напористостью. Он пришел в квартиру к бывшей жене и убил ее сожителя и маму женщины. Также на Гасанова уже осудили за угрозы убийством.

3-е место — зарубил топором двух человек из ревности.

В начале мая в частном доме на 5-м Степном переулке жил 29-летний мужчина, обладающий нездоровым чувством ревности. Следователи, которым предоставили данные о двух телах, найденных в том районе.

4-е место — задушил свою жену в День воссоединения Крыма с Россией.

5-е место — перепутали трупы и обвинили невиновную в убийстве мужа.

В марте Ишим шокировало заявление следователей — «жена убила собственного мужа, нанесла ему множество ножевых ранений». Она была невиновна.

ТОП-5 жутких происшествий в тюменских семьях
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Безопасность на дорогах#Дороги#Погода в Тюмени
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