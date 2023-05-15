Компенсации погорельцам Тюмени, сильный ветер, ТОП-5 жутких происшествий

Выплаты будут произведены погорельцам из сел Салаирка и Успенка, деревни Речкина и поселка Богандинский. Люди получат компенсации при возмещении расходов на бани (250 тысяч) и надворные постройки (50 тысяч). Сейчас семьи получили только 50 тысяч в качестве материальной помощи.