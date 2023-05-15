«Еще подкрепление»: с возгораниями в лесах региона борется пожарный поезд

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 04:59
В СвЖД Тюменского региона сообщили, что пожарные поезда Свердловской магистрали совместно с подразделениями МЧС России и «Авиалесоохраны» продолжают бороться с природными пожарами на территории Свердловской, Тюменской областей и Пермского края.
Известно, что 7 мая, когда огромных пожар окутал лес в районе Богандинки, на место также выезжал специализированный поезд. В тот же день он направлялся и на перегон Картымская — Туринский, где также была угроза распространения огня на жилые постройки.
Помощь поезда была необходима и на станции Тобольск, где бушевал масштабный пожар.
«Всего с начала мая текущего года пожарные поезда СвЖД совершили более 50 выездов, в том числе — по запросам региональных оперативно-спасательных служб для оказания помощи в ликвидации очагов природных и иных пожаров», — сообщили в СвЖД.
Сейчас на станциях железной дороги имеется 21 пожарный поезд, каждый из которых может транспортировать к зонам ЧС от 122 тонн воды и 5 тонн пенообразователя. Это особенно эффективно, учитывая, что вертолетам необходимо тратить значительную часть времени для того, чтобы добраться до водоема и восполнить запас.
Работа всей техники в комплексе позволяет продолжать борьбу с пожарами в регионе.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня в Тюменской области действуют 8 лесных пожаров, 5 из которых локализованы.