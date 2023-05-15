«Еще подкрепление»: с возгораниями в лесах региона борется пожарный поезд

Сейчас на станциях железной дороги имеется 21 пожарный поезд, каждый из которых может транспортировать к зонам ЧС от 122 тонн воды и 5 тонн пенообразователя. Это особенно эффективно, учитывая, что вертолетам необходимо тратить значительную часть времени для того, чтобы добраться до водоема и восполнить запас.