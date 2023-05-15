Еще один крупный пожар разгорелся по одному из трактов

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Очевидцы также сообщают, что в тушении пожара помогают делегации из других регионов, прибывшие на подмогу тюменским спасателям.
«Тушат вертолетом так как пожарным к очагу не подъехать. Говорят, что все под контролем и беспокоиться не стоит. Гореть начало еще вчера в 12 часов ночи», — сообщают с места событий.
В сообществе для добровольцев пока о помощи не просят. Владельцев участков и дач в зоне горения заверили в том, что угрозы для построек нет.