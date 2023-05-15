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Еще один крупный пожар разгорелся по одному из трактов

15 мая 2023, 06:38
Фото: nashgorod.ru
Еще один крупных пожар разгорелся по одному из трактов

Крупный пожар зафиксирован на Велижанском тракте в Тюменской области

По данным МЧС, сейчас в лесном массиве в районе Велижанского тракта работают 4 единицы техники, вертолет и почти 30 человек личного состава.

Очевидцы также сообщают, что в тушении пожара помогают делегации из других регионов, прибывшие на подмогу тюменским спасателям.

«Тушат вертолетом так как пожарным к очагу не подъехать. Говорят, что все под контролем и беспокоиться не стоит. Гореть начало еще вчера в 12 часов ночи», — сообщают с места событий.

В сообществе для добровольцев пока о помощи не просят. Владельцев участков и дач в зоне горения заверили в том, что угрозы для построек нет. 

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области сейчас действуют 8 лесных пожаров.

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