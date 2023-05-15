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Двое пьяных мужчин стащили железные трубы со строительной площадки в Тюмени. Скрин

15 мая 2023, 14:16
Фото: 1MI

Пьяные тюменцы стащили железные трубы со строительной площадки

По данным тг-канала «Тюмень №1», днём в городе двое мужчин стащили железные трубы со строительной площадки. В этот момент они были пьяны.

Инцидент произошел на улице Ялуторовской.

«Не молодые, но очень энергичные мужчины под воздействием алкоголя украли с разобранной детской площадки две металлические конструкции. Идут около СИЗО и никого не стесняются», - сообщает подписчик тг-канала «Тюмень №1».

Горожане отмечают, что на той площадке металл «как мусор валяется».

Ранее «Наш город» сообщал, что строительный мусор (разобранные дома) выгружают на улице Бабарынка в Тюмени.

Тюменцы возмущены строительным мусором возле своих домов
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Погода
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