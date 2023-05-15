Двое пьяных мужчин стащили железные трубы со строительной площадки в Тюмени. Скрин

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Инцидент произошел на улице Ялуторовской.
«Не молодые, но очень энергичные мужчины под воздействием алкоголя украли с разобранной детской площадки две металлические конструкции. Идут около СИЗО и никого не стесняются», - сообщает подписчик тг-канала «Тюмень №1».
Горожане отмечают, что на той площадке металл «как мусор валяется».
Ранее «Наш город» сообщал, что строительный мусор (разобранные дома) выгружают на улице Бабарынка в Тюмени.