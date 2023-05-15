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Два человека погибли в ДТП «Рено» и грузовика на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Фото

15 мая 2023, 18:17
Фото: тг-канал "Типичный Тобольск"

В ДТП «Рено» и грузовика на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погибли два человека. Фото

По данным подписчиков паблика «Типичный Тобольск», 15 мая на трассе Тюмень – ХМАО произошло смертельное ДТП. Автомобиль «Рено Логан» выехал на встречную полосу, произошло столкновение с большегрузом «МАН».
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ДТП

В ГИБДД сообщили «Нашему городу», что движение по трассе ограничено. Водитель и пассажир «Рено» погибли на месте, в аварии пострадали 3 машины. 

Скорость легковушки была настолько большой, что после аварии от машины осталась только груда металла. На месте происшествия образовалась пробка, работают инспекторы ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня днём в Тюмени на объездной дороге столкнулись сразу 4 машины. Из-за этого возникла пробка, пострадавших нет.

Сразу четыре машины столкнулись на объездной дороге в Тюмени. Скрин
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#Александр Мязин#ДТП#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#Тюмень — Ханты-Мансийск#Общество
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