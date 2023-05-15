Два человека погибли в ДТП «Рено» и грузовика на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Фото

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
В ГИБДД сообщили «Нашему городу», что движение по трассе ограничено. Водитель и пассажир «Рено» погибли на месте, в аварии пострадали 3 машины.
Скорость легковушки была настолько большой, что после аварии от машины осталась только груда металла. На месте происшествия образовалась пробка, работают инспекторы ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня днём в Тюмени на объездной дороге столкнулись сразу 4 машины. Из-за этого возникла пробка, пострадавших нет.