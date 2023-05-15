До конца недели в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение: в Тюменской области высокая пожароопасность

Очередное штормовое предупреждение объявлено в регионе с 16 по 19 мая. В Тюменской области наблюдается высокая пожароопасность, сообщается в тг-канале администрации Тюмени.