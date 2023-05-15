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До конца недели в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

15 мая 2023, 10:26
Фото: 1MI

Штормовое предупреждение: в Тюменской области высокая пожароопасность

Очередное штормовое предупреждение объявлено в регионе с 16 по 19 мая. В Тюменской области наблюдается высокая пожароопасность, сообщается в тг-канале администрации Тюмени.
«По сведениям Тюменского гидрометцентра, на юге Тюменской области с 16 по 17 мая местами, а с 18 по 19 мая 2023 года в большинстве районов сохранится и ожидается опасное явление – 5 класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды (чрезвычайная пожарная опасность)», — отмечается в тг-канале администрации Тюмени.

Повышается вероятность пожаров около областной столицы.

Ранее «Наш город» отмечал, что пожарные фактически потушили возгорание у СНТ «Царёво» на Велижанском тракте.

Подробности пожара около Тюмени: загорелись поля у СНТ «Царео»
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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Пожар#Дороги#Погода в Тюмени#Режим ЧС#Александр Мязин
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