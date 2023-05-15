До конца недели в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
«По сведениям Тюменского гидрометцентра, на юге Тюменской области с 16 по 17 мая местами, а с 18 по 19 мая 2023 года в большинстве районов сохранится и ожидается опасное явление – 5 класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды (чрезвычайная пожарная опасность)», — отмечается в тг-канале администрации Тюмени.
Повышается вероятность пожаров около областной столицы.
Ранее «Наш город» отмечал, что пожарные фактически потушили возгорание у СНТ «Царёво» на Велижанском тракте.