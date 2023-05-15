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Директор «Ленкома» Варшавер прокомментировал состояние здоровья режиссера Панфилова

15 мая 2023, 11:56
Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил, что у режиссера Глеба Панфилова развилась пневмония.

Как передает NEWS.ru, Варшавер рассказал, что Панфилов продолжает находится в реанимации после инсульта, он в сознании и разговаривает с сыном. Сейчас у него диагностировали пневмонию и врачи начали бороться с этим заболеванием.

Однако Telegram-канал «112» сообщил, что Панфилов находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

О госпитализации Глеба Панфилова стало известно 11 мая. В начале этого года жена режиссера Инна Чурикова умерла от остановки сердца в возрасте 79 лет.

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