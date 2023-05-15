Директор «Ленкома» Варшавер прокомментировал состояние здоровья режиссера Панфилова

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Как передает NEWS.ru, Варшавер рассказал, что Панфилов продолжает находится в реанимации после инсульта, он в сознании и разговаривает с сыном. Сейчас у него диагностировали пневмонию и врачи начали бороться с этим заболеванием.
Однако Telegram-канал «112» сообщил, что Панфилов находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
О госпитализации Глеба Панфилова стало известно 11 мая. В начале этого года жена режиссера Инна Чурикова умерла от остановки сердца в возрасте 79 лет.