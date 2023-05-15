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Банк «Траст» экспонирует активы и на площадке «Сбербанка»

15 мая 2023, 14:09
Фото: 1MI
Банк «Траст» договорился о сотрудничестве со «Сбербанком» для экспонирования своих активов, которые теперь представлены на сайте площадки. Здесь размещены объекты жилой и коммерческой недвижимости, земельные участки и другое.

Подробная информация о реализуемых объектах представлена на сайте электронной площадки. Сделки совершаются как напрямую с баланса продавца, так и в рамках аукционов.

«Мы реализуем все наши активы в рамках открытых процедур, в которых может принять участие любой желающий», — прокомментировал соглашение со «Сбербанком» директор департамента корпоративного управления бизнесом банка непрофильных активов «Траст» Сергей Чаннов.

В свою очередь управляющий директор — начальник управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с проблемными активами «Сбербанка» Евгений Акимов отметил, что на Portal DA представлены активы крупнейших банков и продавцов недвижимости. Он заявил, что площадка быстро развивается с технологической точки зрения.

«Мы рады, что теперь к пулу партнёров подключился и банк „Траст“», — добавил Акимов.

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