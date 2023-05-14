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В Тюменской области ищут работников на зарплату от 100 тысяч рублей

14 мая 2023, 10:07
Фото: 1MI

В Тюменской области ищут сотрудников на зарплату от 100 тысяч рублей

В Тюменской области обострился кадровый голод. Жителей региона приглашают на работу на должности директоров по производству, помощников бурильщиков, начальников участков, вышкомонтажников.
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Тюмень

Также требуются военнослужащие по контракту, водители, машинисты автокранов, электрогазосварщики, инженеры, геодезисты, риелторы. Уровень заработной платы — от 50 до 500 тысяч рублей. Всего, по информации департамента труда и занятости населения, представлено более 17,5 тысяч вакансий.

«Сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли, где заявлено 2 тысячи вакансий. По-прежнему остаются востребованными „рабочие“ профессии. Также 7,6 тысяч вакансий заявлено в таких отраслях экономики, как образование, сельское хозяйство, торговля, обрабатывающие производства», — сообщили «Нашему Городу» в ведомстве.

По данным аналитиков службы HeadHunter, в среднем в регионе на одну актуальную вакансию приходится всего 3,9 активных резюме. Это говорит о кадровом дефиците — предложений о работе больше, чем соискателей.

По степени кадрового голода Тюменская область по итогам апреля находится на 64 месте в России.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали перечень самых высокооплачиваемых вакансий мая.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Рабочие вакансии#Дефицит#Заработная плата#Тюмень#Тюменская область
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