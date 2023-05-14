В Тюменской области ищут работников на зарплату от 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
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Updated Сегодня, 10:09
Также требуются военнослужащие по контракту, водители, машинисты автокранов, электрогазосварщики, инженеры, геодезисты, риелторы. Уровень заработной платы — от 50 до 500 тысяч рублей. Всего, по информации департамента труда и занятости населения, представлено более 17,5 тысяч вакансий.
«Сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли, где заявлено 2 тысячи вакансий. По-прежнему остаются востребованными „рабочие“ профессии. Также 7,6 тысяч вакансий заявлено в таких отраслях экономики, как образование, сельское хозяйство, торговля, обрабатывающие производства», — сообщили «Нашему Городу» в ведомстве.
По данным аналитиков службы HeadHunter, в среднем в регионе на одну актуальную вакансию приходится всего 3,9 активных резюме. Это говорит о кадровом дефиците — предложений о работе больше, чем соискателей.
По степени кадрового голода Тюменская область по итогам апреля находится на 64 месте в России.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали перечень самых высокооплачиваемых вакансий мая.