В Тюменской области действуют 9 природных пожаров

Тушением природных пожаров на территории региона занимаются в общей сложности 992 человека, используется 177 единиц техники, задействована авиация — два вертолета МИ-8, 2 вертолета МИ-26, один вертолет КА-32 и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. За сутки было произведено 252 слива воды общим объемом более полутора тысяч тонны.