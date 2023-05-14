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В Тюменской области действуют 9 природных пожаров

14 мая 2023, 06:02
Фото: МЧС

В Тюменской области ликвидировали 8 ландшафтных пожаров площадью 63 тысячи га

Девять ландшафтных пожаров площадью более 1 тысячи гектаров действуют на территории Тюменской области. За последние сутки было ликвидировано восемь ландшафтных пожаров на площади 63,2 тысячи гектаров.
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Тюмень

Тушением природных пожаров на территории региона занимаются в общей сложности 992 человека, используется 177 единиц техники, задействована авиация — два вертолета МИ-8, 2 вертолета МИ-26, один вертолет КА-32 и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. За сутки было произведено 252 слива воды общим объемом более полутора тысяч тонны.

Ранее «Наш Город» писал, что в регионе на утро на 14 мая действуют девять лесных пожаров площадью 5,6 тысяч гектаров. Пять из них локализованы на площади 2,5 тысячи гектаров.

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