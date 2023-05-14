В Тюменской области действуют 9 природных пожаров

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 07:38
Тушением природных пожаров на территории региона занимаются в общей сложности 992 человека, используется 177 единиц техники, задействована авиация — два вертолета МИ-8, 2 вертолета МИ-26, один вертолет КА-32 и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. За сутки было произведено 252 слива воды общим объемом более полутора тысяч тонны.
Ранее «Наш Город» писал, что в регионе на утро на 14 мая действуют девять лесных пожаров площадью 5,6 тысяч гектаров. Пять из них локализованы на площади 2,5 тысячи гектаров.