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В Тюменской области действуют 9 лесных пожаров. Карта

14 мая 2023, 03:37
Фото: МЧС

В Тюменской области действуют 9 лесных пожаров

Девять лесных пожаров действуют на территории Тюменской области на утро 14 мая. Пять из них локализованы.
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Тюмень

По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области, за сутки зарегистрировано два новых лесных пожара, ликвидирован один площадью 211,4 гектара.

По данным сервиса «Карта пожаров», возгорания зафиксированы в Нижнетавдинском, Вагайском, Сорокинском, Аромашевском, Викуловском, Голышмановском, Ишимском районах.

По погодным условия 14 и 15 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень).

На территории Тюменской области, по прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. В юго-восточных районах и на севере местами небольшой дождь, на остальной территории преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 м/с, на юго-востоке северный 8-13 м/с. В южных районах преимущественно без осадков, ветер северный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура +14… +19.

Ранее «Наш Город» писал, что с 7 мая в Тюменской области объявлен режим ЧС. До 3 июня 2023 продлен особый противопожарный режим. Запрещено посещение лесов и разведение открытого огня.

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