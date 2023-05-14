В Тюменской области действуют 9 лесных пожаров. Карта

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области, за сутки зарегистрировано два новых лесных пожара, ликвидирован один площадью 211,4 гектара.
По данным сервиса «Карта пожаров», возгорания зафиксированы в Нижнетавдинском, Вагайском, Сорокинском, Аромашевском, Викуловском, Голышмановском, Ишимском районах.
По погодным условия 14 и 15 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень).
На территории Тюменской области, по прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. В юго-восточных районах и на севере местами небольшой дождь, на остальной территории преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 м/с, на юго-востоке северный 8-13 м/с. В южных районах преимущественно без осадков, ветер северный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура +14… +19.
Ранее «Наш Город» писал, что с 7 мая в Тюменской области объявлен режим ЧС. До 3 июня 2023 продлен особый противопожарный режим. Запрещено посещение лесов и разведение открытого огня.