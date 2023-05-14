В Тюменской области действуют 9 лесных пожаров. Карта

На территории Тюменской области, по прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. В юго-восточных районах и на севере местами небольшой дождь, на остальной территории преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 м/с, на юго-востоке северный 8-13 м/с. В южных районах преимущественно без осадков, ветер северный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура +14… +19.