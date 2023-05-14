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Posted 14 мая 07:38

Published 14 мая 07:38

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

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В тюменском центре «Родник» прошла акция «Бессмертный полк»

14 мая 2023, 07:38
Фото: 1MI
Воспитанники Тюменского областного реабилитационного центра «Родник» стали участникам всероссийской акции «Бессмертный полк». В первомайские праздники для ребят провели несколько тематических мероприятий, на которых они узнали о подвиге советского народа во время ВОВ.

Дети «Родника» активно готовились к празднику. Ребята приняли участие в мероприятии «Детство, опаленное войной». Прониклись подвигами ветеранов, детей-героев, приближающих победу, и почтили память погибших минутой молчания.

Побеседовать с ребятами педагоги «Родника» пригласили участника специальной военной операции. Он рассказал, что помогает бойцам сохранять самообладание и воинский дух на передовой.

В творческой мастерской «Художественная обработка древесины» ребята изготовили панно с изображением танка. А еще, вместе с педагогами, дети сплели маскировочную сеть, которая совсем скоро отправится в зону СВО.

В День Победы ребята гордо шагали с портретами фронтовиков в руках, демонстрируя благодарность и уважение к памяти погибших. Вспоминая своих прабабушек и прадедушек, они прошли рука об руку в торжественном шествии «Бессмертного полка».

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