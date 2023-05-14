В тюменском центре «Родник» прошла акция «Бессмертный полк»

Posted 14 мая 07:38
Published 14 мая 07:38
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Дети «Родника» активно готовились к празднику. Ребята приняли участие в мероприятии «Детство, опаленное войной». Прониклись подвигами ветеранов, детей-героев, приближающих победу, и почтили память погибших минутой молчания.
Побеседовать с ребятами педагоги «Родника» пригласили участника специальной военной операции. Он рассказал, что помогает бойцам сохранять самообладание и воинский дух на передовой.
В творческой мастерской «Художественная обработка древесины» ребята изготовили панно с изображением танка. А еще, вместе с педагогами, дети сплели маскировочную сеть, которая совсем скоро отправится в зону СВО.
В День Победы ребята гордо шагали с портретами фронтовиков в руках, демонстрируя благодарность и уважение к памяти погибших. Вспоминая своих прабабушек и прадедушек, они прошли рука об руку в торжественном шествии «Бессмертного полка».