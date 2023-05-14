В коттеджном поселке под Тюменью 400 домов остались без света

Компания «Дорстрой» работает в Тюмени на протяжении 23 лет, с 2000 года. По итогам 2022 года выручка общества снизилась на 45% — до 33 миллионов рублей, чистая прибыль упала на 96% — до 422 тысяч рублей. Годом ранее эти показали составляли 60,3 и 9,4 миллионов рублей соответственно.