В коттеджном поселке под Тюменью 400 домов остались без света

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
«У нас с трех часов дня 13 мая нет электричества. 400 домов без света. Почти у всех маленькие дети. Вчера выезжала аварийная бригада, но ничего не нашла и спокойно уехала спать. В данный момент ситуация не изменилась — выслали лабораторию для поиска обрыва, но никто не знает где она», — сообщают местные жители в социальных сетях.
В компании «Дорстрой» «Нашему Городу» подтвердили информацию об аварии на электросетях. Сообщили, что лабораторию для поиска обрыва уже запускают в работу. Однако, когда в домах жителей поселка появится свет, ответить затруднились.
Компания «Дорстрой» работает в Тюмени на протяжении 23 лет, с 2000 года. По итогам 2022 года выручка общества снизилась на 45% — до 33 миллионов рублей, чистая прибыль упала на 96% — до 422 тысяч рублей. Годом ранее эти показали составляли 60,3 и 9,4 миллионов рублей соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 17 апреля без света осталась часть домов в заречной части города. В темноте тюменцы провели полтора часа.