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В коттеджном поселке под Тюменью 400 домов остались без света

14 мая 2023, 08:15

В коттеджном поселке под Тюменью жители 400 домов почти сутки сидят без света

Жители нескольких сотен домов коттеджного поселка «Зубаревские просторы», расположенного в Тюменском районе, почти сутки сидят без света, воды, канализации из-за аварии на сетях обслуживающей компании «Дорстрой».
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Тюмень
«У нас с трех часов дня 13 мая нет электричества. 400 домов без света. Почти у всех маленькие дети. Вчера выезжала аварийная бригада, но ничего не нашла и спокойно уехала спать. В данный момент ситуация не изменилась — выслали лабораторию для поиска обрыва, но никто не знает где она», — сообщают местные жители в социальных сетях.

В компании «Дорстрой» «Нашему Городу» подтвердили информацию об аварии на электросетях. Сообщили, что лабораторию для поиска обрыва уже запускают в работу. Однако, когда в домах жителей поселка появится свет, ответить затруднились.

Компания «Дорстрой» работает в Тюмени на протяжении 23 лет, с 2000 года. По итогам 2022 года выручка общества снизилась на 45% — до 33 миллионов рублей, чистая прибыль упала на 96% — до 422 тысяч рублей. Годом ранее эти показали составляли 60,3 и 9,4 миллионов рублей соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 17 апреля без света осталась часть домов в заречной части города. В темноте тюменцы провели полтора часа.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Аварии#Свет#Электричество#Тюмень#Тюменская область
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