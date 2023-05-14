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Published Сегодня, 11:09

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Updated Сегодня, 11:11

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Тюменцы перестанут дышать гарью на следующей неделе

14 мая 2023, 11:09
Фото: 1MI

Воздух в Тюмени станет чище на следующей неделе

В Тюмени на следующей неделе качество воздуха придет в норму. По данным IQAir, смог над городом рассеется во вторник, 16 мая.
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Тюмень

В настоящее время индекс качества составляет 147 при норме от 0 до 50, концентрация вредных частиц в 10,8 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, по результатам проб атмосферного воздуха, отобранных накануне днем, в областной столице превышения загрязняющих веществ: углерода оксида, мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 и РМ 2,5, азота диоксида, сероводорода, формальдегида, сажи не установлено. Всего было отобрана 31 проба.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории тюменского регионе действуют 18 лесных и ландшафтных пожаров. Тушением огня занимаются около тысячи человек.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Смог#Дым#Тюмень#Тюменская область
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