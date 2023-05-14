Тюменцы перестанут дышать гарью на следующей неделе

По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, по результатам проб атмосферного воздуха, отобранных накануне днем, в областной столице превышения загрязняющих веществ: углерода оксида, мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 и РМ 2,5, азота диоксида, сероводорода, формальдегида, сажи не установлено. Всего было отобрана 31 проба.