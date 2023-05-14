Тюменцы перестанут дышать гарью на следующей неделе

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
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Updated Сегодня, 11:11
В настоящее время индекс качества составляет 147 при норме от 0 до 50, концентрация вредных частиц в 10,8 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.
По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, по результатам проб атмосферного воздуха, отобранных накануне днем, в областной столице превышения загрязняющих веществ: углерода оксида, мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 и РМ 2,5, азота диоксида, сероводорода, формальдегида, сажи не установлено. Всего было отобрана 31 проба.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории тюменского регионе действуют 18 лесных и ландшафтных пожаров. Тушением огня занимаются около тысячи человек.