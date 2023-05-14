Тюменцев ждет очередной скачок цен на автомобили на 20%

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Сегодня средняя стоимость нового автомобиля составляет 2,4 миллиона рублей. Цены на подержанные машины на авторынке сохраняются в пределах 970 тысяч рублей. К концу года ожидается скачок до 20%.
Причиной роста цен станут волатильность курса рубля, проблемы с логистикой и параллельным импортом. Кроме того, по большей части автомобильный рынок заполнят отечественные, китайские и корейские автомобили, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подземную парковку у Драмтеатра переведут на платный режим работы. В настоящее время городские власти занимаются поиском подрядной организации, которая предоставит необходимое оборудование и выполнит работы по его монтажу. На эти цели выделено 9,5 миллионов рублей.