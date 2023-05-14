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Тюменцев ждет очередной скачок цен на автомобили на 20%

14 мая 2023, 06:26

Тюменцев ждет скачок цен на автомобили до 20%

В Тюменской области в ближайшее время могут вырасти цены на новые автомобили и автомобили с пробегом. По прогнозам экспертов, в среднем рост цен составит от 15 до 20%.
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Тюмень

Сегодня средняя стоимость нового автомобиля составляет 2,4 миллиона рублей. Цены на подержанные машины на авторынке сохраняются в пределах 970 тысяч рублей. К концу года ожидается скачок до 20%.

Причиной роста цен станут волатильность курса рубля, проблемы с логистикой и параллельным импортом. Кроме того, по большей части автомобильный рынок заполнят отечественные, китайские и корейские автомобили, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подземную парковку у Драмтеатра переведут на платный режим работы. В настоящее время городские власти занимаются поиском подрядной организации, которая предоставит необходимое оборудование и выполнит работы по его монтажу. На эти цели выделено 9,5 миллионов рублей.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Автомобили#Цены#Рост цен#Тюмень#Тюменская область
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