Тюменцев ждет очередной скачок цен на автомобили на 20%

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подземную парковку у Драмтеатра переведут на платный режим работы. В настоящее время городские власти занимаются поиском подрядной организации, которая предоставит необходимое оборудование и выполнит работы по его монтажу. На эти цели выделено 9,5 миллионов рублей.