Тобольского единоросса подозревают в избиении участников СВО

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:19
Инцидент произошел 10 апреля этого года в тобольском кафе «Две звезды», сообщил член Союза журналистов России Михаил Иваньков в группе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].
По словам Иванькова, в заведении общепита произошла массовая драка, активным участников которой стал действующий депутат Артур Поган.
«Весь сыр-бор начался из-за девушки, которая отдыхала в другой компании. Ей почему-то захотелось поснимать на свой смартфон бойца ЧВК. А нужно отметить, что „вагнеровцы“ очень отрицательно относятся к всякого рода публичности, да и вторжения в частную жизнь никто не отменял. Потому военный, подойдя к девушке, настоятельно предложил её удалить только что сделанную запись», — сообщил Иваньков.
По его словам, за девушку заступились молодые люди из ее компании. Конфликт начался со словесной перепалки, а завершился массовой дракой и вызовом полиции.
«Артур Поган также вклинился в этот „междусобойчик“. Депутат нанес двум бойцам СВО, лежавшим на асфальте, удары ногами по головам со спины. В результате, Поган сломал челюсти как молодому гражданскому тоболяку, так и только что оправившемуся от контузии и осколочных ранений участнику спецоперации. Что характерно, ни к одной из конфликтовавших компаний молодёжи великовозрастный народный избранник отношения не имел», — отметил Михаил Иваньков.
По его словам, по факту конфликта уже возбуждено уголовное дело, в котором Артур Поган проходит в качестве подозреваемого.
Ранее «Наш Город» писал, что 38-летнего экс-сотрудника полиции Тобольска будут судить за умышленное причинении смертельных травм родственнику своей супруги, в результате которых последний скончался. В настоящее время бывший полицейский находится в СИЗО.