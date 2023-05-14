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Тобольского единоросса подозревают в избиении участников СВО

14 мая 2023, 05:17

Депутата гордумы Тобольска подозревают в избиении участников СВО

Депутата Тобольской городской Думы, единоросса Артура Погана подозревают в избиении участников специальной военной операции — добровольца, прошедшего лечение от контузии и осколочных ранений, и бойца ЧВК «Вагнер».
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Тюмень

Инцидент произошел 10 апреля этого года в тобольском кафе «Две звезды», сообщил член Союза журналистов России Михаил Иваньков в группе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].

По словам Иванькова, в заведении общепита произошла массовая драка, активным участников которой стал действующий депутат Артур Поган.

«Весь сыр-бор начался из-за девушки, которая отдыхала в другой компании. Ей почему-то захотелось поснимать на свой смартфон бойца ЧВК. А нужно отметить, что „вагнеровцы“ очень отрицательно относятся к всякого рода публичности, да и вторжения в частную жизнь никто не отменял. Потому военный, подойдя к девушке, настоятельно предложил её удалить только что сделанную запись», — сообщил Иваньков.

По его словам, за девушку заступились молодые люди из ее компании. Конфликт начался со словесной перепалки, а завершился массовой дракой и вызовом полиции.

«Артур Поган также вклинился в этот „междусобойчик“. Депутат нанес двум бойцам СВО, лежавшим на асфальте, удары ногами по головам со спины. В результате, Поган сломал челюсти как молодому гражданскому тоболяку, так и только что оправившемуся от контузии и осколочных ранений участнику спецоперации. Что характерно, ни к одной из конфликтовавших компаний молодёжи великовозрастный народный избранник отношения не имел», — отметил Михаил Иваньков.

По его словам, по факту конфликта уже возбуждено уголовное дело, в котором Артур Поган проходит в качестве подозреваемого.

Ранее «Наш Город» писал, что 38-летнего экс-сотрудника полиции Тобольска будут судить за умышленное причинении смертельных травм родственнику своей супруги, в результате которых последний скончался. В настоящее время бывший полицейский находится в СИЗО.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тобольск#СВО#Драка#Массовая драка#Конфликт
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