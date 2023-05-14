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Следователи выясняют причины аварийной посадки самолета Тюмень — Новосибирск

14 мая 2023, 07:02
Фото: 1MI

Следователи начали проверку по факту аварийной посадки самолета Тюмень — Новосибирск

В Новосибирске следователи устанавливают обстоятельства аварийной посадки самолета, прилетевшего из Тюмени.
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Тюмень

Из-за срабатывания сигнализации о разгерметизации, экипаж воздушного судна совершил аварийную посадку в аэропорту Толмачево. На борту самолета 73 пассажира, в том числе одн ребенок, а также 6 членов экипажа. Во время инцидента никто не пострадал, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Ранее «Наш Город» писал, что экипажу самолета авиакомпании «Сибирь», выполнявшему рейс Тюмень — Новосибирск пришлось работать в кислородных масках из-за аварийной посадки. ЧП произошло 12 мая 2023 года.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Самолет#Следственный комитет#Следственное управление#Тюмень#Тюменская область
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