Следователи выясняют причины аварийной посадки самолета Тюмень — Новосибирск

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:05
Из-за срабатывания сигнализации о разгерметизации, экипаж воздушного судна совершил аварийную посадку в аэропорту Толмачево. На борту самолета 73 пассажира, в том числе одн ребенок, а также 6 членов экипажа. Во время инцидента никто не пострадал, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Ранее «Наш Город» писал, что экипажу самолета авиакомпании «Сибирь», выполнявшему рейс Тюмень — Новосибирск пришлось работать в кислородных масках из-за аварийной посадки. ЧП произошло 12 мая 2023 года.