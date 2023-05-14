Следователи выясняют причины аварийной посадки самолета Тюмень — Новосибирск

Из-за срабатывания сигнализации о разгерметизации, экипаж воздушного судна совершил аварийную посадку в аэропорту Толмачево. На борту самолета 73 пассажира, в том числе одн ребенок, а также 6 членов экипажа. Во время инцидента никто не пострадал, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.