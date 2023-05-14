Семилетние дети снимают фильмы об авторе сказки «Конек-Горбунок»

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Созданием роликов занимаются в основном ребята в возрасте 7-8 лет, однако среди участников встречаются и подростки.
Конкурс организован музейным комплексом имени П. П. Ершова. В настоящее время дети отправили уже 18 заявок, при этом большинство из них — от участников из села, в котором вырос знаменитый поэт (Ершово). От ишимцев же к данному моменту поступило четыре работы.
Заявки принимаются до 5 июня 2023 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что известная тюменская компания, которая продаёт беспроводные наушники, ищет специалиста по работе с блогерами.