Семилетние дети снимают фильмы об авторе сказки «Конек-Горбунок»

Конкурс организован музейным комплексом имени П. П. Ершова. В настоящее время дети отправили уже 18 заявок, при этом большинство из них — от участников из села, в котором вырос знаменитый поэт (Ершово). От ишимцев же к данному моменту поступило четыре работы.