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Семилетние дети снимают фильмы об авторе сказки «Конек-Горбунок»

14 мая 2023, 17:17
Фото: 1MI

Маленькие блогеры снимают ролики о Петре Ершове в Тюменской области

Местные дети снимают авторские фильмы о Петре Ершове в рамках конкурса «Ишим глазами блогера», сообщает издание «Тюменская линия».
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Ишим

Созданием роликов занимаются в основном ребята в возрасте 7-8 лет, однако среди участников встречаются и подростки.

Конкурс организован музейным комплексом имени П. П. Ершова. В настоящее время дети отправили уже 18 заявок, при этом большинство из них — от участников из села, в котором вырос знаменитый поэт (Ершово). От ишимцев же к данному моменту поступило четыре работы.

Заявки принимаются до 5 июня 2023 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что известная тюменская компания, которая продаёт беспроводные наушники, ищет специалиста по работе с блогерами.

 

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#Елена Чебоксарова#Ишим#Конкурс#Блогеры#Общество#Дети#Новости тюмени#Тюменцы
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