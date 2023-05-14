Под Тобольском горят дачи рядом с деревней Винокурово. Видео

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
«Пожар, сейчас горит у реки напротив Винокурово. Там расположены дачи. Все в дыму, ничего не видно», — сообщают очевидцы.
По данным сервиса «Карта пожаров», в настоящее время в Тобольском районе зарегистрировано восемь термоточек. Также горит лес в Вагайском, Аромашевском, Голышмановском, Нижнетавдинском районах.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории региона действуют 9 лесных и 9 ландшафтных пожаров. В тушении огня задействованы около тысячи человек, техника, авиация.