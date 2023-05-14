Под Тобольском горят дачи рядом с деревней Винокурово. Видео

Под Тобольском горят дачи в районе деревни Винокурово

Рядом с деревней Винокурово Тобольского района разгорается пожар. Левый берег реки Иртыш рядом с деревней весь в дыму, сообщают местные жители в социальных сетях.

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