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Под Тобольском горят дачи рядом с деревней Винокурово. Видео

14 мая 2023, 13:56
Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]

Под Тобольском горят дачи в районе деревни Винокурово

Рядом с деревней Винокурово Тобольского района разгорается пожар. Левый берег реки Иртыш рядом с деревней весь в дыму, сообщают местные жители в социальных сетях.
Сюжет
Тюмень
«Пожар, сейчас горит у реки напротив Винокурово. Там расположены дачи. Все в дыму, ничего не видно», — сообщают очевидцы.

По данным сервиса «Карта пожаров», в настоящее время в Тобольском районе зарегистрировано восемь термоточек. Также горит лес в Вагайском, Аромашевском, Голышмановском, Нижнетавдинском районах.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории региона действуют 9 лесных и 9 ландшафтных пожаров. В тушении огня задействованы около тысячи человек, техника, авиация.

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