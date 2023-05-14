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Легендарный «Эшелон Победы» прибудет сегодня в Тюмень

14 мая 2023, 05:45
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

«Эшелон Победы» прибудет в Тюмень 14 мая

Ретропоезд «Эшелон Победы» прибудет сегодня в полдень в Тюмень. На железнодорожного вокзале легендарный состав совершит остановку с 12:00 до 16:00.
Сюжет
Тюмень

Желающие смогут увидеть на открытых железнодорожных платформах"Катюшу», пушку М-42, танк Т-34, ГАЗ-67 и рабочие станки.

В состав «Эшелона Победы» традиционно включены офицерский вагон, солдатский вагон-теплушка, санпропускник, аптека-перевязочная, хлебопекарня, вагон-кухня и вагон-электростанция.

Из Тюмени «Эшелон Победы» направится в Усть-Тавду, Тобольск (16 мая) и Демьянку (17 мая).

Ранее «Наш Город» писал, что 7 мая в Тюмени сделал остановку круизный поезд «В Сибирь». В областной столице гости провели целый день.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Поезд#Тюмень#Тюменская область
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