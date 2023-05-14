Легендарный «Эшелон Победы» прибудет сегодня в Тюмень

«Эшелон Победы» прибудет в Тюмень 14 мая

Ретропоезд «Эшелон Победы» прибудет сегодня в полдень в Тюмень. На железнодорожного вокзале легендарный состав совершит остановку с 12:00 до 16:00.

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