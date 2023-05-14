Легендарный «Эшелон Победы» прибудет сегодня в Тюмень

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Желающие смогут увидеть на открытых железнодорожных платформах"Катюшу», пушку М-42, танк Т-34, ГАЗ-67 и рабочие станки.
В состав «Эшелона Победы» традиционно включены офицерский вагон, солдатский вагон-теплушка, санпропускник, аптека-перевязочная, хлебопекарня, вагон-кухня и вагон-электростанция.
Из Тюмени «Эшелон Победы» направится в Усть-Тавду, Тобольск (16 мая) и Демьянку (17 мая).
Ранее «Наш Город» писал, что 7 мая в Тюмени сделал остановку круизный поезд «В Сибирь». В областной столице гости провели целый день.