Из тюменских колоний отобрали десятки заключенных для отправки на СВО

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
По неофициальным данным, в ближайшем будущем планируется еще одна отправка заключенных из Тюмени. Когда именно — пока неизвестно.
«Не всех желающих забрали в этот раз. Сказали, что будут забирать из колоний частями и по очереди. И в этот раз забирают только некоторых из осужденных. К кого низкий социальный статус — не берут. Ни с ИК-6, ни с ИК-1», — сообщил один из осужденных 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре прошлого года несколько сотен тюменских заключенных из исправительных колоний № 1, № 4, № 6 и Тавды отправились в зону СВО. Самое большое число желающих поехать в зону боевых действий было зарегистрировано в ИК № 2. В целом, количество заключенных, пожелавших отправиться на Украину, превысило число добровольцев, уехавших туда за период с июля по октябрь 2022 года.