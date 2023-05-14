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Из тюменских колоний отобрали десятки заключенных для отправки на СВО

14 мая 2023, 11:44

Из тюменских колоний отобрали заключенных для отправки в зону СВО

Десятки заключенных, пожелавших принять участие в специальной военной операции, вывезли сегодня утром из тюменских исправительных колоний № 1 и № 4. Автозаки направились, а аэропорт Рощино — там осужденных должен ожидать спецрейс.
Сюжет
Тюмень

По неофициальным данным, в ближайшем будущем планируется еще одна отправка заключенных из Тюмени. Когда именно — пока неизвестно.

«Не всех желающих забрали в этот раз. Сказали, что будут забирать из колоний частями и по очереди. И в этот раз забирают только некоторых из осужденных. К кого низкий социальный статус — не берут. Ни с ИК-6, ни с ИК-1», — сообщил один из осужденных 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре прошлого года несколько сотен тюменских заключенных из исправительных колоний № 1, № 4, № 6 и Тавды отправились в зону СВО. Самое большое число желающих поехать в зону боевых действий было зарегистрировано в ИК № 2. В целом, количество заключенных, пожелавших отправиться на Украину, превысило число добровольцев, уехавших туда за период с июля по октябрь 2022 года.

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#Валентина Бурнашева#СВО#Общество#Новости тюмени#Осужденные#Тюмень#Тюменская область#Украина
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