Из тюменских колоний отобрали десятки заключенных для отправки на СВО

Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре прошлого года несколько сотен тюменских заключенных из исправительных колоний № 1, № 4, № 6 и Тавды отправились в зону СВО. Самое большое число желающих поехать в зону боевых действий было зарегистрировано в ИК № 2. В целом, количество заключенных, пожелавших отправиться на Украину, превысило число добровольцев, уехавших туда за период с июля по октябрь 2022 года.