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Из сгоревших сел Тюменского района вывезли десятки машин мусора

14 мая 2023, 07:18
Фото: Светлана Иванова ТМР

Из сгоревшего села Успенка вывезли 38 машин мусора

38 машин мусора вывезли из тюменского села Успенка, пострадавшего от ландшафтного пожара. Огонь повредил дома и строения более чем на тридцати участках, сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова.

По ее словам, также накануне в поселке Богандинский были разобраны сгоревшие конструкции на двух участках, вывезены одиннадцать автомобилей мусора.

Полностью уже завершены работы по разбору и вывозу мусора в Каскаре, где от ландшафтного пожара пострадали гаражи. С понедельника планируется разбор сгоревших конструкций в селе Салаирка. 3 мая во время пожара там сгорели четыре дома.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на утро 14 мая действуют 18 лесных и природных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет.

#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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