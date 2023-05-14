Из сгоревших сел Тюменского района вывезли десятки машин мусора

Полностью уже завершены работы по разбору и вывозу мусора в Каскаре, где от ландшафтного пожара пострадали гаражи. С понедельника планируется разбор сгоревших конструкций в селе Салаирка. 3 мая во время пожара там сгорели четыре дома.