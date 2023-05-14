Из сгоревших сел Тюменского района вывезли десятки машин мусора

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
По ее словам, также накануне в поселке Богандинский были разобраны сгоревшие конструкции на двух участках, вывезены одиннадцать автомобилей мусора.
Полностью уже завершены работы по разбору и вывозу мусора в Каскаре, где от ландшафтного пожара пострадали гаражи. С понедельника планируется разбор сгоревших конструкций в селе Салаирка. 3 мая во время пожара там сгорели четыре дома.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на утро 14 мая действуют 18 лесных и природных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет.