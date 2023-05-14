nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Изображение материала

Итоги недели: высокая пожароопасность, приговор убийце младенца, санкции Зеленского

14 мая 2023, 15:43
Фото: 1MI

Максимальный уровень пожароопасности объявлен в районах Тюменской области

На минувшей неделе в Тюменской области бушевали пожары, из-за чего в населенных пунктах региона образовался густой смог. Между тем президент РФ поддержал кандидатуру Моора в губернаторы на второй срок, который умолчал о главной проблеме региона, а Зеленский ввёл новые санкции против тюменцев.

В пяти районах нашего региона объявили максимальный уровень пожарной опасности

Наивысший класс пожарной опасности — в Сладковском, Ишимском, Ялуторовском и Абатском районах. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в Сладковском районе установлен V уровень.

Напомним, что на территории региона действует режим ЧС: тюменцам строго запрещается выезжать в леса и разводить огонь.

 

В пяти районах Тюменской области объявлен V уровень пожарной опасности
Узнать подробнее

Мужчину, убившего младенца, приговорили к лишению свободы на 20 лет

Вячеслав Фисенко приговорён к 20 годам колонии строгого режима за избиение гражданской жены и трехмесячной девочки, которая скончалась в результате его побоев.

Преступник ожидал меньшего срока, однако даже после того, как он выйдет из тюрьмы, ему более полутора лет нельзя будет будет покидать свое ПМЖ. 

На оглашении приговора Фисенко грубо вёл себя с журналистами, откорвенно оскорбляя их.

«Может ты меня сразу застрелишь»: убийцу младенца приговорили к 20 годам колонии
Узнать подробнее

Тюменские компании попали под санкции Украины

Владимир Зеленский ввёл новые санкции: они затронули свыше 200 юридических и около 40 физических лиц в регионе.

В числе организаций оказались АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш», ООО «Профиль», IT-компания «+Альянс», ТюменНИИгипрогаз и некоторые другие предприятия. Об этом сам Зеленский сообщил сегодня в своём telegram-канале. Активы этих организаций заблокируют, а торговые операции между ними и Украиной будут прекращены.

Ранее в санкционном списке Зеленского оказался Тюменский электромеханический завод.

 

Тюменские компании и проектный институт попали под санкции Зеленского
Узнать подробнее

Долгожданные дожди придут в Тюмени только к концу недели

Синоптики прогнозируют осадки только ближе к 18 мая. В остальные дни на предстоящей неделе ожидается сухая и ветреная погода.

В Ишиме, где сейчас бушуют пожары, дождь пойдет только ближе к следующим выходным.

Ранее мы писали, что правоверные мусульмане молятся о выпадении осадков в тюменских мечетях в связи с пожарами в Тюменской области.

 

Долгожданные дожди ожидают в Тюмени только к концу следующей недели
Узнать подробнее

Президент РФ поддержал кандидатуру Александра Моора  в губернаторы Тюменской области

Владимир Путин встретился с Александром Моором в четверг, 11 мая. Наш губернатор не стал затрагивать тему лесных пожаров, но поговорил с президентом про социально- экономическое развитие региона и рассказал, что численность населения в Тюменской области растёт.

В итоге Путин поддержал кандидатуру Мора в губернаторы на второй срок.

На пост главы Тюменской области также будут претендовать Владимир Фомин и Владимир Пушкарев. Однако Александр Моор, судя по всему, уверен в своей победе.

Путин поддержал выдвижение Александра Моора на выборах и не стал обсуждать пожары
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Пожары#Моор#Убийство малолетнего#Санкции#Дождь#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
«Может ты меня сразу застрелишь»: убийцу младенца приговорили к 20 годам колонии
12 мая 08:11
«Экологичное строительство»: как застройщики заботятся о нашем будущем
12 мая 09:12
Тюменские компании и проектный институт попали под санкции Зеленского
Вчера, 03:41
Долгожданные дожди ожидают в Тюмени только к концу следующей недели
12 мая 17:21
В память о тюменском коте-пожарном в МЧС сформировали первый кошачий отряд Семенычи
Вчера, 06:42
Лишают сна: Виталий Бережной пожаловался на пытки в московском СИЗО
Вчера, 04:14