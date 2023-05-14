Итоги недели: высокая пожароопасность, приговор убийце младенца, санкции Зеленского

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Наивысший класс пожарной опасности — в Сладковском, Ишимском, Ялуторовском и Абатском районах. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в Сладковском районе установлен V уровень.
Напомним, что на территории региона действует режим ЧС: тюменцам строго запрещается выезжать в леса и разводить огонь.
Вячеслав Фисенко приговорён к 20 годам колонии строгого режима за избиение гражданской жены и трехмесячной девочки, которая скончалась в результате его побоев.
Преступник ожидал меньшего срока, однако даже после того, как он выйдет из тюрьмы, ему более полутора лет нельзя будет будет покидать свое ПМЖ.
На оглашении приговора Фисенко грубо вёл себя с журналистами, откорвенно оскорбляя их.
Владимир Зеленский ввёл новые санкции: они затронули свыше 200 юридических и около 40 физических лиц в регионе.
В числе организаций оказались АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш», ООО «Профиль», IT-компания «+Альянс», ТюменНИИгипрогаз и некоторые другие предприятия. Об этом сам Зеленский сообщил сегодня в своём telegram-канале. Активы этих организаций заблокируют, а торговые операции между ними и Украиной будут прекращены.
Ранее в санкционном списке Зеленского оказался Тюменский электромеханический завод.
Синоптики прогнозируют осадки только ближе к 18 мая. В остальные дни на предстоящей неделе ожидается сухая и ветреная погода.
В Ишиме, где сейчас бушуют пожары, дождь пойдет только ближе к следующим выходным.
Ранее мы писали, что правоверные мусульмане молятся о выпадении осадков в тюменских мечетях в связи с пожарами в Тюменской области.
Владимир Путин встретился с Александром Моором в четверг, 11 мая. Наш губернатор не стал затрагивать тему лесных пожаров, но поговорил с президентом про социально- экономическое развитие региона и рассказал, что численность населения в Тюменской области растёт.
В итоге Путин поддержал кандидатуру Мора в губернаторы на второй срок.
На пост главы Тюменской области также будут претендовать Владимир Фомин и Владимир Пушкарев. Однако Александр Моор, судя по всему, уверен в своей победе.