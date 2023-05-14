Александр Моор заручился поддержкой единороссов Югры на праймериз

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:42
Помимо главы региона, поддержкой югорских коллег также заручились депутаты Тюменской области Думы Владимир Фомин и Владимир Пушкарев, оппоненты губернатора на предстоящих выборах, представляющие Ямал и Югру, пишет Ура.ру.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Моор похвалил Фомина и Пушкарева за карьерный рост. Выборы губернатора Тюменской области состоятся в этом году в единый день голосования. 10 сентября 2023 года.