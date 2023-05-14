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Александр Моор заручился поддержкой единороссов Югры на праймериз

14 мая 2023, 04:40
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Губернатор Моор заручился поддержкой единороссов ХМАО на праймериз

Губернатор Тюменской области Александр Моор получил поддержку единороссов Югры. Партийный актив «Единой России» ХМАО поддержал выдвижение кандидатуры Моора во время партийной встречи в Ханты-Мансийске.
Сюжет
Тюмень

Помимо главы региона, поддержкой югорских коллег также заручились депутаты Тюменской области Думы Владимир Фомин и Владимир Пушкарев, оппоненты губернатора на предстоящих выборах, представляющие Ямал и Югру, пишет Ура.ру.

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Моор похвалил Фомина и Пушкарева за карьерный рост. Выборы губернатора Тюменской области состоятся в этом году в единый день голосования. 10 сентября 2023 года.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Выборы#Выборы губернатора#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор
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