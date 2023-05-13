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В Тюменской области пожарные-десантники спасли от огня двух лосят. Видео

13 мая 2023, 07:21
Фото: Департамент лесного комплекса_72

В Тюменской области спасли от пожара двух лосят

Двух лосят спасли от пожара пожарные-десантники Сорокинского филиала тюменской авиабазы. Возгорание в муниципалитете произошло накануне рядом с селом Калиновка и действует до сих пор.
Сюжет
Тюмень

В тушении огня задействованы 15 сотрудников Тюменской авиабазы и 8 единиц техники. Площадь пожара составляет полсотни гектаров.

Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте лесного комплекса региона, в настоящее время лосята и их мама перевезены в безопасное место. Семейству ничего не угрожает.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на утро 13 мая действуют 9 лесных и 9 ландшафтных пожаров. Возгорания зарегистрированы в Тюменском, Нижнетавдинском, Ишимском, Сорокинском, Викуловском, Аромашевском, Голышмановском, Вагайском районах.

 

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