В Тюменской области пожарные-десантники спасли от огня двух лосят. Видео

В Тюменской области спасли от пожара двух лосят

Двух лосят спасли от пожара пожарные-десантники Сорокинского филиала тюменской авиабазы. Возгорание в муниципалитете произошло накануне рядом с селом Калиновка и действует до сих пор.

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