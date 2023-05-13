В Тюменской области пожарные-десантники спасли от огня двух лосят. Видео

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В тушении огня задействованы 15 сотрудников Тюменской авиабазы и 8 единиц техники. Площадь пожара составляет полсотни гектаров.
Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте лесного комплекса региона, в настоящее время лосята и их мама перевезены в безопасное место. Семейству ничего не угрожает.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на утро 13 мая действуют 9 лесных и 9 ландшафтных пожаров. Возгорания зарегистрированы в Тюменском, Нижнетавдинском, Ишимском, Сорокинском, Викуловском, Аромашевском, Голышмановском, Вагайском районах.