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В Тюменской области ищут риелторов и военных на зарплату до 500 тысяч рублей

13 мая 2023, 11:07

Более 17 тысяч вакансий предлагается для трудоустройства в Тюменской области

В Тюменской области опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий мая. На данный момент на портале «Работа России» представлено порядка 17,5 тысяч предложений о работе.
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Тюмень

В число самых денежных профессий с мае вошли риелторы, водители-вахтовики, военнослужащие по контракту, машинисты кранов и экскаваторов, маркетологи.

Агент по продаже недвижимости может заработать за месяц от 60 до 500 тысяч рублей. В должностные обязанности входит подбор недвижимости по выявленным потребностям клиентов, организация показов/просмотров объектов, консультирование. Требования — высшее образование и грамотная речь.

Водителя-вахтовика приглашают на заработную плату от 143 до 210 тысяч рублей. Правда, требуется опыт работы не менее трех лет и водительское удостоверение с открытыми категориями А, В, С, D.

Машинистов бульдозеров, экскаваторов, автокранов, буровых установок с опытом работы не менее 2-3 лет ищут в Тюмени несколько компаний. Заработная плата от 120 до 190 тысяч рублей.

До 205 тысяч рублей обещают платить ежемесячно военнослужащим по контракту. Требуется порядка сотни стрелков. Указано, что предоставляется служебное жилье и социальный пакет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области требуются сорок специалистов по ликвидации пожаров. Размер заработной платы составляет до 44 тысяч рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Вакансии#Работа#Тюмень#Тюменская область
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