В Тюменской области ищут риелторов и военных на зарплату до 500 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В число самых денежных профессий с мае вошли риелторы, водители-вахтовики, военнослужащие по контракту, машинисты кранов и экскаваторов, маркетологи.
Агент по продаже недвижимости может заработать за месяц от 60 до 500 тысяч рублей. В должностные обязанности входит подбор недвижимости по выявленным потребностям клиентов, организация показов/просмотров объектов, консультирование. Требования — высшее образование и грамотная речь.
Водителя-вахтовика приглашают на заработную плату от 143 до 210 тысяч рублей. Правда, требуется опыт работы не менее трех лет и водительское удостоверение с открытыми категориями А, В, С, D.
Машинистов бульдозеров, экскаваторов, автокранов, буровых установок с опытом работы не менее 2-3 лет ищут в Тюмени несколько компаний. Заработная плата от 120 до 190 тысяч рублей.
До 205 тысяч рублей обещают платить ежемесячно военнослужащим по контракту. Требуется порядка сотни стрелков. Указано, что предоставляется служебное жилье и социальный пакет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области требуются сорок специалистов по ликвидации пожаров. Размер заработной платы составляет до 44 тысяч рублей.