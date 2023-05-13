В тюменских храмах молятся о дожде

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю осадков на территории региона не будет. При этом температура воздуха составит +15…+20. К концу следующей недели потеплеет до +22…+25. По данным Гисметео, дожди ожидаются только на неделе с 22 мая.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области действуют 18 лесных и ландшафтных пожаров на общей площади более пяти тысяч гектаров. Природный пожар зарегистрирован в тюменском микрорайоне Новоантипино — там загорелась роща.