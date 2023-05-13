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В тюменских храмах молятся о дожде

13 мая 2023, 09:51
Фото: ВК Елена Кухальская

В тюменских церквях молятся о даровании дождя

В тюменских храмах сегодня проходят молебны о дожде. По словам тюменцев, молебны «об избавлении от бедствия и ниспослании дождя» проходят в церквях Тюмени по благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия.
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Тюмень

По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю осадков на территории региона не будет. При этом температура воздуха составит +15…+20. К концу следующей недели потеплеет до +22…+25. По данным Гисметео, дожди ожидаются только на неделе с 22 мая.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области действуют 18 лесных и ландшафтных пожаров на общей площади более пяти тысяч гектаров. Природный пожар зарегистрирован в тюменском микрорайоне Новоантипино — там загорелась роща.

 

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Церковь#Храм#Храмы Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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