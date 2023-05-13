В Тюмени юные автоинспекторы готовятся к региональному конкурсу

Posted 13 мая 12:38
Published 13 мая 12:38
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В конкурсе, посвященном 50-летию движения ЮИД, примут участие школьники из Югры и Ямала, в Тюмень приедут ребята из Мегиона и Салехарда.
Сюрприз для участников детского форума безопасности приготовили организаторы, запланировав в один из конкурсных дней выставку служебного транспорта различных силовых структур, ретро-автомобилей и байкерских мотоциклов. В этот день в гости к юным инспекторам движения приедут руководители всех подразделений Госавтоинспекции Тюменской области из городов и районов региона, они не только встретятся с ребятами, но и вместе с ними примут участие в творческом конкурсе.
В Тюменской области 430 отрядов ЮИД, в них входят более шести тысяч школьников, которые активно пропагандируют дорожную безопасность среди младших школьников, сверстников и даже взрослых участников дорожного движения.