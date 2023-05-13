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Posted 13 мая 12:38

Published 13 мая 12:38

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

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В Тюмени юные автоинспекторы готовятся к региональному конкурсу

13 мая 2023, 12:38
Фото: 1MI
Более 120 юных инспекторов движения примут участие в региональном конкурсе «Безопасное колесо», который с 15 по 18 мая пройдет в детском лагере «Остров детства». О мероприятии рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

В конкурсе, посвященном 50-летию движения ЮИД, примут участие школьники из Югры и Ямала, в Тюмень приедут ребята из Мегиона и Салехарда.

Сюрприз для участников детского форума безопасности приготовили организаторы, запланировав в один из конкурсных дней выставку служебного транспорта различных силовых структур, ретро-автомобилей и байкерских мотоциклов. В этот день в гости к юным инспекторам движения приедут руководители всех подразделений Госавтоинспекции Тюменской области из городов и районов региона, они не только встретятся с ребятами, но и вместе с ними примут участие в творческом конкурсе.

В Тюменской области 430 отрядов ЮИД, в них входят более шести тысяч школьников, которые активно пропагандируют дорожную безопасность среди младших школьников, сверстников и даже взрослых участников дорожного движения.

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