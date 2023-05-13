В Тюмени юные автоинспекторы готовятся к региональному конкурсу

Сюрприз для участников детского форума безопасности приготовили организаторы, запланировав в один из конкурсных дней выставку служебного транспорта различных силовых структур, ретро-автомобилей и байкерских мотоциклов. В этот день в гости к юным инспекторам движения приедут руководители всех подразделений Госавтоинспекции Тюменской области из городов и районов региона, они не только встретятся с ребятами, но и вместе с ними примут участие в творческом конкурсе.