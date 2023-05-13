В пяти районах Тюменской области объявлен V уровень пожарной опасности

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Также наивысший уровень пожарной опасности объявлен на территории Викуловского, Ишимского, Ялуторовского и Абатского районов. По данным сервиса «Карта Пожаров», на данный момент возгорания также зафиксированы в Нижнетавдинском, Тюменском районах (рядом с деревней Муллаши), в Вагайском, Аромашевском, Сорокинском районах.
По последним данным, действуют 18 лесных и природных пожаров. Общая площадь порядка пяти тысяч гектаров.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области с 7 мая объявлен режим ЧС Жителям региона запрещено посещать лес, разводить открытый огонь.