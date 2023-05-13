В пяти районах Тюменской области объявлен V уровень пожарной опасности

Также наивысший уровень пожарной опасности объявлен на территории Викуловского, Ишимского, Ялуторовского и Абатского районов. По данным сервиса «Карта Пожаров», на данный момент возгорания также зафиксированы в Нижнетавдинском, Тюменском районах (рядом с деревней Муллаши), в Вагайском, Аромашевском, Сорокинском районах.