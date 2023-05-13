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В пяти районах Тюменской области объявлен V уровень пожарной опасности

13 мая 2023, 10:42
Фото: aerocosmos.info

В пяти районах Тюменской области объявлен максимальный уровень пожарной опасности

Максимальный уровень пожарной опасности объявлен в Сладковском районе. По данным информационного центра правительства Тюменской области, в муниципалитете установлен пятый класс пожарной опасности по шкале Нестерова.
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Тюмень

Также наивысший уровень пожарной опасности объявлен на территории Викуловского, Ишимского, Ялуторовского и Абатского районов. По данным сервиса «Карта Пожаров», на данный момент возгорания также зафиксированы в Нижнетавдинском, Тюменском районах (рядом с деревней Муллаши), в Вагайском, Аромашевском, Сорокинском районах.

По последним данным, действуют 18 лесных и природных пожаров. Общая площадь порядка пяти тысяч гектаров.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области с 7 мая объявлен режим ЧС Жителям региона запрещено посещать лес, разводить открытый огонь.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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