Тюменцы смогут познакомиться с мёртвыми купцами на знаменитом кладбище

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Одна из экскурсий посвящена прошлому Текутьевского кладбища, в ходе которой расскажут об известных тюменцах, похороненных здесь: членах семьи Машаровы, Петре Набоких, Эдуарде Лухта и других.
Мероприятие начнётся в это воскресенье, в 11.00, сбор состоится возле памятника А. И. Текутьеву.
Текутьевское кладбище появилось в 1880-е годы. Название оно получило в честь купца А. И. Текутьева, мельница которого располагалась напротив. На кладбище захоронены тюменские купцы, меценаты, культурные и общественные деятели.
Ранее «Наш город» писал, что в последние полгода на Червишевском кладбище падают деревья и разрушают памятники.