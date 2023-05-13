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Тюменцы смогут познакомиться с мёртвыми купцами на знаменитом кладбище

13 мая 2023, 14:32
Фото: 1MI

Сезон прогулок по Текутьевскому кладбищу открыли в Тюмени

Краеведческий «Музей воспоминаний „Мы жили“» открыл для тюменцев и гостей города сезон прогулок по Текутьевскому кладбищу вместе с экскурсоводами. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Одна из экскурсий посвящена прошлому Текутьевского кладбища, в ходе которой расскажут об известных тюменцах, похороненных здесь: членах семьи Машаровы, Петре Набоких, Эдуарде Лухта и других.

Мероприятие начнётся в это воскресенье, в 11.00, сбор состоится возле памятника А. И. Текутьеву.

Текутьевское кладбище появилось в 1880-е годы. Название оно получило в честь купца А. И. Текутьева, мельница которого располагалась напротив. На кладбище захоронены тюменские купцы, меценаты, культурные и общественные деятели.

Ранее «Наш город» писал, что в последние полгода на Червишевском кладбище падают деревья и разрушают памятники.

 

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#Елена Чебоксарова#Текутьевское кладбище#Экскурсии#Культура#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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