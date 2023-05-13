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Тюменские власти создали свалку рядом с жилыми домами

13 мая 2023, 17:13
Фото: 1MI

Местные жители жалуются на свалку рядом с жилыми домами в Омутинском районе

Жители Омутинского района жалуются на свалку, организованную на площадке для крупногабаритного мусора, расположенную рядом с жилыми домами, кладбищем и складами. Такое сообщение появилось в паблике «ЧС Тюмень».
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Местные жители пояснили, что компания, с которой заключен договор, обязательств не выполняет.

«В данный момент нет никакого проезда по дороге, которая ведёт к кладбищу, потому что ее завалили хламом. Уже весь мусор разлетелся по полю. Что делать, кому жаловаться, непонятно. В администрацию обращались — сказали, что место для свалки выделили только здесь», — рассказала автор поста, прикрепив в качестве доказательства свой видеоролик.

Некоторые подписчики ответили, что люди сами виноваты в том, что в их районе образовалась свалка. Однако другие омутинцы подтвердили, что мусор на предназначенных для него площадках действительно не вывозят неделями.

«В Омутинке у каждого мусорного бака вот по такой горе мусора (ветки, мешки и т.д.), вообще не вывозят в этом году!!! Вся мусором завалена», — написала одна из местных жительниц.

Ранее «Наш город» сообщалл, что перевозчиков отходов регулярно штрафуют на сумму в размере 150 — 400 тысяч рублей, потому что современные мусоровозы не справляются с нагрузкой.

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#Елена Чебоксарова#Свалка#Омутинский район#Жалоба#Тюменцы#Общество#Новости тюмени
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