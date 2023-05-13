Тюменские власти создали свалку рядом с жилыми домами

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 20:18
Updated Сегодня, 20:18
Местные жители пояснили, что компания, с которой заключен договор, обязательств не выполняет.
«В данный момент нет никакого проезда по дороге, которая ведёт к кладбищу, потому что ее завалили хламом. Уже весь мусор разлетелся по полю. Что делать, кому жаловаться, непонятно. В администрацию обращались — сказали, что место для свалки выделили только здесь», — рассказала автор поста, прикрепив в качестве доказательства свой видеоролик.
Некоторые подписчики ответили, что люди сами виноваты в том, что в их районе образовалась свалка. Однако другие омутинцы подтвердили, что мусор на предназначенных для него площадках действительно не вывозят неделями.
«В Омутинке у каждого мусорного бака вот по такой горе мусора (ветки, мешки и т.д.), вообще не вывозят в этом году!!! Вся мусором завалена», — написала одна из местных жительниц.
Ранее «Наш город» сообщалл, что перевозчиков отходов регулярно штрафуют на сумму в размере 150 — 400 тысяч рублей, потому что современные мусоровозы не справляются с нагрузкой.