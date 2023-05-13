Тюменские медики спасли 57-летнего тюменца, пролежавшего без сознания 5 часов

В связи с этим тюменцу была назначена интенсивная терапия, также он был подключен к аппарату заместительной почечной терапии, проводились многократные переливания компонентов крови для борьбы с развившейся анемией. Благодаря оперативной помощи медиков, через девять дней лечения, почки пациента снова заработали. Спустя 35 дней угроза жизни тюменца миновала, сообщили в пресс-службе ОКБ № 1.