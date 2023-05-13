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Тюменские медики спасли 57-летнего тюменца, пролежавшего без сознания 5 часов

13 мая 2023, 07:03

Тюменские врачи спасли 57-летнего тюменца, пролежавшего в ванной без сознания 5 часов

Тюменские медики спасли от инвалидности 57-летнего жителя областной столице, потерявшего создание в ванной и пролежавшего на полу порядка пяти часов.
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Тюмень

Мужчине был поставлен диагноз синдром позиционного сдавления — была опасность остановки деятельности сердца, печени, почек и центральной нервной системы. Ситуация усугублялась сопутствующими заболеваниями: онкология с последствиями лучевой терапии, гипертония, перенесенный инсульт, ожирение.

В связи с этим тюменцу была назначена интенсивная терапия, также он был подключен к аппарату заместительной почечной терапии, проводились многократные переливания компонентов крови для борьбы с развившейся анемией. Благодаря оперативной помощи медиков, через девять дней лечения, почки пациента снова заработали. Спустя 35 дней угроза жизни тюменца миновала, сообщили в пресс-службе ОКБ № 1.

Ранее «Наш Город» писал, что 7 жителей Тюмени обратились за майские праздники в больницы в связи с плохим самочувствием из-за запаха гари. Всем пострадавшим была оказана необходимая медпомощь.

 

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