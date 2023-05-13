Тюменские эксперты рассказали, где и как могут работать подростки

Согласно законодательству, юные тюменцы в возрасте 16 — 18 лет не могут работать более 35 часов в неделю, а при совмещении трудовой деятельности с учёбой — 17, 5 часов. В каникулы 16-летние подростки имеют право подрабатывать только 24 часа, а во время обучения — 12 часов.