Тюменские эксперты рассказали, где и как могут работать подростки

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Учащиеся школ и колледжей могут рассматривать вакансии курьеров, промоутеров, официантов и другие предложения от работодателей. Выбор ограничен только наличием вакансий в областной столице.
Согласно законодательству, юные тюменцы в возрасте 16 — 18 лет не могут работать более 35 часов в неделю, а при совмещении трудовой деятельности с учёбой — 17, 5 часов. В каникулы 16-летние подростки имеют право подрабатывать только 24 часа, а во время обучения — 12 часов.
Подписывать трудовой договор вправе только лица, достигшие 16 лет. Для более юных граждан требуется согласие родителей.
Ранее «Наш город» писал, что в тюменском посёлке пьяный 16-летний водитель влетел в столб после дня рождения своего юного приятеля.