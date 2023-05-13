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Тюменские эксперты рассказали, где и как могут работать подростки

13 мая 2023, 15:13
Фото: 1MI

Эксперты рассказали о трудоустройстве подростков в Тюмени

Тюменские эксперты рассказали, кем, сколько часов и при каких условиях могут работать несовершеннолетние лица. Об этом сообщает издание «Тюменская область сегодня».

Учащиеся школ и колледжей могут рассматривать вакансии курьеров, промоутеров, официантов и другие предложения от работодателей. Выбор ограничен только наличием вакансий в областной столице.

Согласно законодательству, юные тюменцы в возрасте 16 — 18 лет не могут работать более 35 часов в неделю, а при совмещении трудовой деятельности с учёбой — 17, 5 часов. В каникулы 16-летние подростки имеют право подрабатывать только 24 часа, а во время обучения — 12 часов.

Подписывать трудовой договор вправе только лица, достигшие 16 лет. Для более юных граждан требуется согласие родителей.

Ранее «Наш город» писал, что в тюменском посёлке пьяный 16-летний водитель влетел в столб после дня рождения своего юного приятеля.

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#Елена Чебоксарова#Трудоустройство#Подростки#Работа#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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