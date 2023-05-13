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Posted 13 мая 13:08

Published 13 мая 13:08

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

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Служба экстренного реагирования защищает интересы тюменских детей уже 15 лет

13 мая 2023, 13:08
Фото: 1MI
Тюменская социальная служба экстренного реагирования «Ребёнок и семья» помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, уже 15 лет. О непростой работе специалистов службы рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Работа службы организована по принципу взаимодействия межотраслевой команды, в состав которой входят психологи центра «Семья», инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники полиции, представители органов опеки и попечительства, социальные работники, представители образовательного учреждения. Ситуации, с которыми им приходится сталкиваться, самые разные, но чаще всего они связаны с нарушением прав детей, социальным неблагополучием семей.

За 2022 год специалисты службы осуществили около 400 выездов, помогли 752 людям, в том числе 454 детям.

«Главная наша задача — создать для ребенка в семье безопасную среду. Какой бы сложной ни была ситуация, мы делаем всё для того, чтобы он остался с родными и близкими людьми», — говорят специалисты службы.

Если вы стали свидетелем жестокого обращения родителей с детьми, сообщите об этом по телефону службы экстренного реагирования: 8-800-200-72-01.

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