Служба экстренного реагирования защищает интересы тюменских детей уже 15 лет

Posted 13 мая 13:08
Published 13 мая 13:08
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Работа службы организована по принципу взаимодействия межотраслевой команды, в состав которой входят психологи центра «Семья», инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники полиции, представители органов опеки и попечительства, социальные работники, представители образовательного учреждения. Ситуации, с которыми им приходится сталкиваться, самые разные, но чаще всего они связаны с нарушением прав детей, социальным неблагополучием семей.
За 2022 год специалисты службы осуществили около 400 выездов, помогли 752 людям, в том числе 454 детям.
«Главная наша задача — создать для ребенка в семье безопасную среду. Какой бы сложной ни была ситуация, мы делаем всё для того, чтобы он остался с родными и близкими людьми», — говорят специалисты службы.
Если вы стали свидетелем жестокого обращения родителей с детьми, сообщите об этом по телефону службы экстренного реагирования: 8-800-200-72-01.