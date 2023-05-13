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«Самая горимая на Урале»: Рослезхоз упрекнул тюменские власти за проблемы с пожарами

13 мая 2023, 11:21

В Рослесхозе упрекнули власти Тюменской области за проблемы с пожарами

Заместитель главы Рослесхоза России Алексей Венглинский рекомендовал властям Тюменской области усилить меры по профилактике пожаров и более серьезно отнестись к нарушителям противопожарного режима.
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Тюмень

По словам Венглинского, Тюменская области сегодня является «самым горимым регионом по ландшафтным пожарам на Урале».

«Рекомендуем правительству субъекта обратить пристальное внимание на тушение этих возгораний, потому что они могут угрожать как населенным пунктам, так и лесному фонду. Также необходимо усилить меры по профилактике возникновения ландшафтных пожаров и привлечение к ответственности нарушителей правил пожарной безопасности», — подчеркнул замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский в рамках заседания с регионами.

И добавил, что сегодня до конца дня пожарные в Тюменской области планируют локализовать семь лесных пожаров на площади 4,6 тысяч га. В борьбе с огнем задействованы 905 человек, 77 единиц спецтехники.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском микрорайоне Новоантипино произошел ландшафтный пожар. Там загорелась роща.

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